عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دودة الحشد الخريفية تهدد الذرة .. والزراعة ترد

صدى البلد

تعد دودة الحشد الخريفية آفة عابرة للحدود تغزو حاليًا معظم محافظات مصر وتشكل خطرًا كبيرًا خاصة أننا نزرع أكثر من 3 ملايين فدان من الذرة بجميع أنواعها .

وفى هذا الصدد ، يقول  د. أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات إن عقيدة الإدراة تعتمد علي انه لا أمان لآفة بصفة عامة خصوصاً دودة الحشد الخريفية وان الإدراة المركزية لمكافحة الآفات والإدارات التابعة لها تقوم بمتابعة جميع الآفات في مديريات الزراعة المختلفة وعلي كافة المحاصيل خصوصاً المحاصيل الإستراتيجية كما أنها تقوم بمتابعة مهندسي المكافحة بالمديريات المختلفة.

 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف المتابعة الميدانية للمحاصيل الاستراتيجية لوقايتها من الآفات الزراعية وخاصة من دودة الحشد الخريفية والتي تهدد العديد من الحاصلات الزراعية خصوصاً محصول الذرة الشامية وفي إطار الاستعدادات لموسم زراعة الذرة الشامية هذا العام.

 

الإصابة بدودة الحشد

 

 وأضاف انه خلال العام الماضي لم تتعد مظاهر الإصابة بدودة الحشد الخريفية 7 % دون حدوث أي أضرار أو خسائر بالمحصول ونظراً لأنها من الآفات الوافدة فإنه قد تغير من سلوكها وأنماطها البيولوجية خصوصاً في ظل التغيرات المناخية المتطرفة لذلك فإنه يتم متابعتها هذا الموسم عن كثب في ظل إستراتيجية تعتمد علي مجموعة من النقاط التنفيذية . 


1- مراجعة الخريطة الزمنية والمكانية لظهور دودة الحشد الخريفية في الأعوام الماضية للتتبع ظهور الآفة في هذه الأماكن خلال هذا العام خصوصاً الزراعات المبكرة.


2- التوجيهات لمهندسي المكافحة بالمديريات المختلفة بضرورة المرور الدوري علي الزراعات وفحصها جيداً والتوجيه بالعلاج حال ظهور أي إصابة بدودة الحشد الخريفية.


3- متابعة أعمال مكافحة المديريات من خلال لجان مرور الإدارات التابعة للإدارة المركزية للمكافحة.


4- تفعيل الانذار المبكر بفحص المصائد والفحص الحقلي.


5- توفير المبيدات المستخدمة لمكافحة دودة الحشد الخريفية بالإدارات الزراعية.


6- الارشاد والتدريب للمزارعين على كيفية الفحص والمتابعة والمكافحة وذلك بالتعاون مع الجهات المختلفة.


7- عمل مجموعة من الزيارات الميدانية ومراجعة إجراءات المكافحة مع مهندسي المكافحة بالمديريات.


8- التشديد على تكثيف الحملات المرورية على زراعات الذرة.


  وأوضح "رزق" أن هناك دورا مهما جداً للمزارعين أنفسهم لأنهم الأقرب إلي حقولهم بمداومة الفحص والمرور في زراعتهم والتوجه إلي أقرب جمعية زراعية أو إدارة زراعية لإرشادهم علي أعمال المكافحة وتوفير المبيدات وأن مكافحة الآفة في فترة الزراعة الأولي مهم لتقليل الامتداد وتخفيض الحمل البشري للآفة باقي الموسم وعلى المزارعين أن يقوم بعمليات المكافحة دون خوف أو هلع فإن أتباع أعمال المكافحة الصحيحة من عمليات بلعمه للنبات ، والحصول علي المبيد الموصي به ، والرش أخر اليوم بعد غروب الشمس متابعة النباتات بعد الرش يعمل علي التخلص من هذه الآفة .


 كما قال إن الوزارة تسعي بكل جهد بكافة هيئاتها المعنية للحد من أضرار هذه الآفة.

دودة الحشد دودة دودة الحشد الخريفيه الزراعة وزير الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم على شيرين عبد الوهاب بتهمة سب منتج شهير

13 قراراً حكوميا مهما | بيع أراض بالدولار.. ومفاجأة بشأن وحدات الإسكان

الذهب نزل.. أسعار المعدن الأصفر اليوم

عمرو الدرديري يكشف موقف السعيد وناصر ماهر من المشاركة بالسوبر الأفريقي المقبل

بشرت بفوز الزمالك وهذا مصير الأهلي.. إيمان خير ترد على توقعات ليلى عبداللطيف

انخفاض 5 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار حدة الموجة الحارة

تعرف على آخر تحديث لسعر السجائر في مصر اليوم بجميع منافذ البيع.. وعقوبات للمتلاعبين

لاعب نهضة بركان المغربي يرد على بيان إدارة نادي الزمالك| تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد شائعات الارتباط.. أول ظهور لـ ويجز مع أسماء جلال| اعرف السبب

وزير التعليم: نهتم بتخريج أجيال بمواصفات مناسبة لسوق العمل ووظائف المستقبل

دوري أبطال إفريقيا| كهربا: شخصية الأهلي تظهر في المباريات الكبيرة

خير بـ "البراميل"| شل العالمية تكتشف كنزاً بترولياًً تحت البحر المتوسط.. بشرى للمصريين

الدواء تحتفل بمرور عامين على إطلاق مشروع النشرات الإلكترونية

يتحدث عن الحارة المصرية.. مخرج "بنقدر ظروفك" يكشف تفاصيل الفيلم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تدهور صحته.. أسباب صادمة لـ مرض شاروخان | تفاصيل

لأصحاب هذه الأمراض .. جمال شعبان يعلن مفاجأة تحدث في الصيف لجسمك

بعد إصابتك بضربة شمس.. آلية تبريد الجسم وكيف تحمي نفسك منها

يظهر بطنها.. جاكت ماجي زوجة محمد صلاح قبل وبعد التعديل بنهائي الدوري الإنجليزي|شاهد

فيديو

واقعة شبرا تتكرر.. سيدة تخدر طفلها من أجل الأموال

قانون المسؤولية الطبية وإدارة القطاع الخاص للمستشفيات.. تصريحات عاجلة لوزير الصحة

فرامل العربية وترخيص المعدية.. مفاجآت في سقوط ميكروباص الفتيات بالنيل

تنبأت به ليلى عبد اللطيف.. اختفاء رئيس دولة شهيرة وطائرته الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

عمرو صبحي يكتب: كفاءة سعة المجال الجوي ضرورة لتحسين شبكة الطرق الجوية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الرمال المتحركة في خليج الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-