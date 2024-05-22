دودة الحشد الخريفية تهدد الذرة .. والزراعة ترد

تعد دودة الحشد الخريفية آفة عابرة للحدود تغزو حاليًا معظم محافظات مصر وتشكل خطرًا كبيرًا خاصة أننا نزرع أكثر من 3 ملايين فدان من الذرة بجميع أنواعها .

وفى هذا الصدد ، يقول د. أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات إن عقيدة الإدراة تعتمد علي انه لا أمان لآفة بصفة عامة خصوصاً دودة الحشد الخريفية وان الإدراة المركزية لمكافحة الآفات والإدارات التابعة لها تقوم بمتابعة جميع الآفات في مديريات الزراعة المختلفة وعلي كافة المحاصيل خصوصاً المحاصيل الإستراتيجية كما أنها تقوم بمتابعة مهندسي المكافحة بالمديريات المختلفة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف المتابعة الميدانية للمحاصيل الاستراتيجية لوقايتها من الآفات الزراعية وخاصة من دودة الحشد الخريفية والتي تهدد العديد من الحاصلات الزراعية خصوصاً محصول الذرة الشامية وفي إطار الاستعدادات لموسم زراعة الذرة الشامية هذا العام.

الإصابة بدودة الحشد

وأضاف انه خلال العام الماضي لم تتعد مظاهر الإصابة بدودة الحشد الخريفية 7 % دون حدوث أي أضرار أو خسائر بالمحصول ونظراً لأنها من الآفات الوافدة فإنه قد تغير من سلوكها وأنماطها البيولوجية خصوصاً في ظل التغيرات المناخية المتطرفة لذلك فإنه يتم متابعتها هذا الموسم عن كثب في ظل إستراتيجية تعتمد علي مجموعة من النقاط التنفيذية .



1- مراجعة الخريطة الزمنية والمكانية لظهور دودة الحشد الخريفية في الأعوام الماضية للتتبع ظهور الآفة في هذه الأماكن خلال هذا العام خصوصاً الزراعات المبكرة.



2- التوجيهات لمهندسي المكافحة بالمديريات المختلفة بضرورة المرور الدوري علي الزراعات وفحصها جيداً والتوجيه بالعلاج حال ظهور أي إصابة بدودة الحشد الخريفية.



3- متابعة أعمال مكافحة المديريات من خلال لجان مرور الإدارات التابعة للإدارة المركزية للمكافحة.



4- تفعيل الانذار المبكر بفحص المصائد والفحص الحقلي.



5- توفير المبيدات المستخدمة لمكافحة دودة الحشد الخريفية بالإدارات الزراعية.



6- الارشاد والتدريب للمزارعين على كيفية الفحص والمتابعة والمكافحة وذلك بالتعاون مع الجهات المختلفة.



7- عمل مجموعة من الزيارات الميدانية ومراجعة إجراءات المكافحة مع مهندسي المكافحة بالمديريات.



8- التشديد على تكثيف الحملات المرورية على زراعات الذرة.



وأوضح "رزق" أن هناك دورا مهما جداً للمزارعين أنفسهم لأنهم الأقرب إلي حقولهم بمداومة الفحص والمرور في زراعتهم والتوجه إلي أقرب جمعية زراعية أو إدارة زراعية لإرشادهم علي أعمال المكافحة وتوفير المبيدات وأن مكافحة الآفة في فترة الزراعة الأولي مهم لتقليل الامتداد وتخفيض الحمل البشري للآفة باقي الموسم وعلى المزارعين أن يقوم بعمليات المكافحة دون خوف أو هلع فإن أتباع أعمال المكافحة الصحيحة من عمليات بلعمه للنبات ، والحصول علي المبيد الموصي به ، والرش أخر اليوم بعد غروب الشمس متابعة النباتات بعد الرش يعمل علي التخلص من هذه الآفة .



كما قال إن الوزارة تسعي بكل جهد بكافة هيئاتها المعنية للحد من أضرار هذه الآفة.