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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

رجاء عطية: اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين تأكيد لحقوق الشعب الفلسطيني

صدى البلد

رحب رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، بإعلان قادة دول النرويج وأيرلندا وأسبانيا بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أن الاعتراف الأوروبي الثلاثي يأتي  تأكيدا لحقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما طالما نادت به الدولة المصرية خلال الفترة الماضية وسعيها لحل القضية الفلسطينية والاعتراف بدولة فلسطين.

وأوضح عطية، أنها تعد خطوة مهمة على طريق تثبيت الحق في إقامة دولة فلسطين، فهي تمنح الأمل للضحايا الفلسطينيين الذين ازهقت دماءهم الغالية وأهدرها الاحتلال الإسرائيلي عبر سلسلة من الفظاعات، مضيفا أن ما فعلته إسرائيل تجاه المدنيين الفلسطينيين العزل، خالف كل القواعد والقوانين الدولية، وانتهاكات إنسانية ضد مواطنين أبرياء.

وأضاف عطية، أن إعلان قادة الدول ذلك الاعتراف جاء فى ظل الخطوات التى تنادي بها الدولة المصرية لحل القضية الفلسطينية، وإنهاء حالة الصراع، فالاعتراف أحدث خللا لدي موازين الدول الغربية، منوها إلى أن مصر كان لها دور كبير في تغيير رؤية المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية وتحفيز مواقف بعض الدول لصالح حقوق الفلسطينيين فقامت مصر بعقد لقاءات ومحادثات مع قادة العالم والمنظمات الدولية بهدف تعزيز الجهود الدولية لإنهاء الصراع الفلسطيني.

رجاء عطية فلسطين الشعب الفلسطيني حزب الحرية المصرى القضية الفلسطينية

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