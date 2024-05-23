معرض الإمارات للإطارات الصينية ينطلق الإثنين

تنطلق الاثنين المقبل في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات النسخة الثالثة من معرض الإمارات للإطارات الصينية وقطع غيار السيارات الذي يستضيفه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وتنظمه شركة "انتر كوميرس إكسبو" حتى 29 مايو الجاري بمشاركة أكثر من 300 مصنع وشركة صينية متخصصة في إنتاج وصناعة الإطارات وقطع غيار السيارات والمعدات والإكسسوارات بزيادة بلغت نحو 130% مقارنة بدورة العام الماضي.

جاء الإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة للحدث خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته "شركة انتر كوميرس إكسبو" في غرفة تجارة وصناعة الشارقة أمس بحضور جمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في غرفة الشارقة ووانغ دونغ رئيس مجلس إدارة شركة ميناء شاندونغ للخدمات اللوجستية الخارجية (تشينغداو) وليو جوان الرئيس التنفيذي لشركة شاندونغ، ويانغ شيويه ممثل مكتب أعمال شاندونغ في غرب آسيا وإفريقيا وتشو رونتشينغ مدير قسم شركة "إنتر كوميرس إكسبو" إلى جانب عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.