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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

يسعى لاعتقال نتنياهو والسنوار.. من هو كريم خان؟

صدى البلد

حالة من الجدل الواسع، والترقب أثارها المهتمون بشأن القضية الفلسطينية، بعد ما أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، سعيه لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين وحركة حماس.

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كريم خان يسعى لاعتقال نتنياهو وسنوار

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عن سعيه لإعتقال بعض القادة الإسرائيليين ومن حركة حماس، بما فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما يتعلق بأفعالهم خلال الحرب التي استمرت سبعة أشهر بين إسرائيل وحماس، وراح ضحيتها الكثير من الأبرياء.

يعتقد كريم خان، أن بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت وثلاثة من قادة حماس هم يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية، هم المسئولون عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.

كريم خان

من هو كريم خان؟

وًلد كريم خان في مدينة إدنبرة في أسكتلندا عام 1970م، ويحنل درجة الماجستير في القانون من كلية كينجز لندن، وهو محامي بريطاني متخصص في القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

عمل كريم خان في منصب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومنصب المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المسائلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في العراق.

عمل خان في منصب مدعي عام للتاج في دائرة الادعاء الملكية في إنجلترا وويلز، بين عامي 1993م و 1996م، كما عمل مدعي عام للتاج في عام 1995.

شغل كريم خان منصب مسئول قانوني في مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بين عامي 1997م و 1998م، وحتى عام 2000 عمل كمستشار قانوني في مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

شغل خان منصب كبير مستشاري الدفاع لرئيس ليبيريا السابق تشارلز تيلور أمام المحكمة الخاصة لسيراليون بين عامي 2006 و 2007م.

تم انتخاب كريم خان رئيسًا للإدعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية لمدة 9 سنوات خلال الجولة الثانية من التصويت في فبراير 2021، وخلال مسيرته واجه خان إنتقادات بسبب دفاعه عن ويليام روتو، نائب الرئيس الكيني، الذي اتُهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في كينيا عام 2007.

يُعتبر كريم خان ثالث مدعِ عام في المحكمة الدولية، وأول مدعِ عام يُنتخب بالاقتراع السري.

حركة حماس كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوآف غالانت يحيى السنوار محمد ضيف إسماعيل هنية قطاع غزة

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