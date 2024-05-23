بيسكوف: روسيا متمسكة بموقف الاتحاد السوفييتي بشأن فلسطين

أكد المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الخميس أن روسيا، الوريثة القانونية للاتحاد السوفييتي، تتمسك بموقفها بشأن الدولة الفلسطينية.



وقال بيسكوف "اعترف الاتحاد السوفييتي بفلسطين كدولة مستقلة، وإن روسيا، باعتبارها الخليفة القانوني للاتحاد السوفيتي، تحافظ على هذا الموقف، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.



وجاء تصريح بيسكوف تعليقا على اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا أمس الأربعاء بدولة فلسطين.

وسبق أن دعت روسيا السلطات الإسرائيلية إلى وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة والعودة إلى المفاوضات.

