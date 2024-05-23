العربية فيها كاميرا.. صديق السائق المتهم بالتحرش بفتاة التجمع يفجر مفاجأة| فيديو

قال أحمد الدبيكي أحد أصدقاء سائق أوبر المتهم بمحاولة التحرش بفتاة وخطفها والتعدى عليها بسلاح ابيض داخل السيارة بمنطقة التجمع بمحافظة القاهرة، إن حسين سائق السيارة صديقه يعمل مع شركة اوبر لمدة 4 سنوات سابقة دون صدور اى شكاوى ضده.

واضاف صديق السائق حسين المتهم بمحاولة التحرش بفتاة التجمع ان حسين شاب يبلغ من العمر ٢٤ عاما وانه من دوى الاعاقة السمعية ، مضيفا ان صديقه قام بتأجير السيارة بمبلغ مالى كبير لتضر له دخلا ليس للتحرش بالفتيات.

وفجر احمد مفاجاة وقال إن سيارة تحسين تحتوى على كاميرا تقوم بتسجيل كل مايدور داخل السيارة ، مؤكدا ان النيابة العامة قامت بتفريغ تسجيلات تلك الكاميرة أمس خلال التحقيقات للتأكد من صحة الواقعة او عدمه .