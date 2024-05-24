الأرصاد السعودية تحذر من طقس الساعات القادمة

حذر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، من حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والباحة وتبوك ونجران والشمالية والجوف وجازان وعسير.

وذكر المركز ان منطقة الرياض تشهد أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الجمعة.

كما تشهد منطقة تبوك أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة تبوك وتيماء، ورياح شديدة على البدع وحقل وضباء ونيوم شرما والوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.

وحذر المركز من أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية وسيول وصواعق رعدية على منطقة الباحة، تشمل الباحة والعقيق والقرى والمندق بلجرشي وبني حسن، وأمطارًا خفيفة على الحجرة والمخواة فرعة غامد الزناد وقلوة وتستمر حتى الساعة الـ 23 مساء الجمعة.

وتشهد منطقة نجران أمطارًا خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في الرؤية وصواعق رعدية، وتشمل ثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وأمطارًا متوسطة على بدر الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.

وتوقع المركز أيضا أن تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية وسيول وصواعق رعدية، تشمل أضم وميسان والخرمة والمويه وتربة ورنية والطائف والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 23 مساء الجمعة.

كما تشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية وسيول وصواعق رعدية، تشمل الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطارًا متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 23 مساء الجمعة.

وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية وسيول وصواعق رعدية، تشمل أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 23 مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة المدينة المنورة والمهد ووادي الفرع وبدر والعيص والعلا، ورياح شديدة على الرايس وينبع، وأمطارًا خفيفة على المهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.

وتضرب منطقة الحدود الشمالية أيضًا أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.

وكذلك تشهد منطقة الجوف أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.