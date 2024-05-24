تموين الأقصر تحرر 38 محضرا للمخابز والتجار المخالفين

شنت مديرية تموين الاقصر والادارات التموينية التابعة لها حملات تموينية للرقابة على المخابز والأسواق التجارية لمعرفه مدي التزام المخابز والتجار بالقوانين والقرارات الوزارية.

وأسفرت عن تحرير 7 محضر لمخابز انتجت خبز غير مطابق للمواصفات و 9 محضر لمخابز انتجت خبز ناقص الوزن و1 محضر لعدم وجود قائمة تشغيل بالمخبز و 2 محضر لمخابز تصرفت فى 7 جوال و1 محضر لمخبز لعدم نظافة أدوات العجين و 15 محضر عدم الاعلان عن الاسعار و 1 محضر لمخبز مغلق مع حصر المبيعات و 2 محضر عدم وجود منخل داخل المخبز.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.