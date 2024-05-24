عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ بجامعة الأزهر: الحج مصفاة للذنوب

حسن القصبي، أستاذ
حسن القصبي، أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر

تحدث حسن القصبي، أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر عن الواجبات التي يقوم بها الحاج قبل السفر وأداء الفريضة.

 

واضاف حسن القصبي خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الحج فريضة يقوم بها الحاج بكل حب وطاعة إلى الله عز وجل، متابعا: يجب على الحاج أن يجدد نيته لعبادة الحج.


واستشهد بقول رسول الله:"منْ حجَّ فَلَم يرْفُثْ، وَلَم يفْسُقْ، رجَع كَيَومِ ولَدتْهُ أُمُّهُ".

واسترسل: من حج بيت الله رجع كما ولدته أمه، فالحج بمثابة مصفاة للذنوب، مشددا على أن مال الحج يجب أن يكون حلال وأن يكون علاقتك بينك وبين الأخرين جيدة.

ولفت إلى أن الوصية تكتب عادة في حالة السفر، ولذلك يمكن للحاج أن يكتب وصيته قبل السفر.

حسن القصبي علم الحديث جامعة الأزهر الحج الوصية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

400 جنيه نزول|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

محمد صلاح يفاجئ متابعيه بـ لوك جديد |شاهد

أعلاها بقوة 5 ريختر.. دولة عربية تسجل 3 هزات أرضية

على 30 عاماً| طرح وحدات سكنية تمليك في عدة محافظات.. تسهيلات للمواطنين

نداء عاجل لحاملي تأشيرات الزيارة بالسعودية قبل موسم الحج.. ما القصة؟

13 درجة تراجع| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس بعد انكسار الموجة الحارة

موجة جديدة قادمة.. الأرصاد: انكسار الحرارة لمدة 48 ساعة فقط

ترشيحاتنا

نتيجة سنوات النقل 2024 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي .. اعرف درجاتك

مقتل عراقيين في تركيا وتدخل سريع من سفارة بغداد

النشرة الدينية| معلومات لا تعرفها عن الكعبة المشرفة.. 34 بلاء استعاذ منه النبي في دعائه.. حكم زيارة أهل البقيع

ضوابطه ثابتة لا تتغير.. مفتي الجمهورية: حجاب المرأة المسلمة يختلف حسب الزمان والمكان

شقيقة فتاة أوبرمدينة نصر: إحالة المتهم إلى الجنايات.. وخاله: محصلش

الحزن يسيطر على مدحت صالح أثناء تشييع جثمان شقيقه| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة شهية ولذيذة.. طريقة عمل القيمة العراقية

احترس| مضاعفات الإصابة بالوسواس القهري.. ما هي؟

احترس تناول هذه الأطعمة يرفع السكر في الـد.م ويسبب أخطر الأمراض.. تفاصيل

في عز الموسم .. أهم فوائد المشمش

فيديو

هروب السائق المتهم.. الفنانة مي سليم تتعرض لحادث سير مروع بسيارتها

مشكلة أذنها كشفتها.. التحليل النفسي لمصممة الأزياء هادية غالب

فاقد توازنه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل أثناء العرض الخاص لفيلمه الجديد

تفاصيل مثيرة في معدية أبو غالب.. وكواليس دخول 22 فتاة الميكروباص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم يكتب: شبانة ظل حليم

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-