أستاذ بجامعة الأزهر: الحج مصفاة للذنوب

تحدث حسن القصبي، أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر عن الواجبات التي يقوم بها الحاج قبل السفر وأداء الفريضة.

واضاف حسن القصبي خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الحج فريضة يقوم بها الحاج بكل حب وطاعة إلى الله عز وجل، متابعا: يجب على الحاج أن يجدد نيته لعبادة الحج.



واستشهد بقول رسول الله:"منْ حجَّ فَلَم يرْفُثْ، وَلَم يفْسُقْ، رجَع كَيَومِ ولَدتْهُ أُمُّهُ".

واسترسل: من حج بيت الله رجع كما ولدته أمه، فالحج بمثابة مصفاة للذنوب، مشددا على أن مال الحج يجب أن يكون حلال وأن يكون علاقتك بينك وبين الأخرين جيدة.

ولفت إلى أن الوصية تكتب عادة في حالة السفر، ولذلك يمكن للحاج أن يكتب وصيته قبل السفر.