حزب الاتحاد: يجب زيادة الضغط على إسرائيل لإنهاء العدوان

أكد المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، أن قرار محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل بوقف فوري للعمليات العسكرية خصوصا في رفح الفلسطينية، يعد بمثابة إجماع دولي على خطورة الأوضاع في غزة ورفح، مشددًا على ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي بقرارات محكمة العدل الدولية وغيرها من القرارات الدولية التي تلزمها بوقف عدوانها على قطاع غزة.

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن المجتمع الدولي بات يحاصر الاحتلال الإسرائيلي سياسيًا وقانونيًا، وعلى الدول الداعمة للكيان الصهيوني التراجع والضغط على حكومة نتنياهو بتطبيق القرارات الدولية والالتزام بالقانون الدولي والإنساني ووقف حربها على الأشقاء في قطاع غزة.

ونوه رئيس حزب الاتحاد بضرورة الضغط أكثر من الناحية القانونية والسياسية، خاصة وأن قرار محكمة العدل وإن كان يمثل إدانة جديدة للاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه غير كافٍ، إذ لابد وأن يصدر قرار بوقف العدوان على قطاع غزة بأكمله، لاسيما وأن عداد الضحايا في تزايد مستمر.

وشدد على ضرورة ضغط المجتمع الدولي على إسرائيلي لتنفيذ إنسحابها من الأراضي الفلسطينية، وعدم عرقة المساعدات الإنسانية، والتي كشفت تصريحات رئيس محكمة العدل الدولية عن حجم الجرم الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد تصديها لوصول المساعدات إلى القطاع.