عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الاتحاد: يجب زيادة الضغط على إسرائيل لإنهاء العدوان

المستشار رضا صقر
المستشار رضا صقر

أكد المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، أن قرار محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل بوقف فوري للعمليات العسكرية خصوصا في رفح الفلسطينية، يعد بمثابة إجماع دولي على خطورة الأوضاع في غزة ورفح، مشددًا على ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي بقرارات محكمة العدل الدولية وغيرها من القرارات الدولية التي تلزمها بوقف عدوانها على قطاع غزة.

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن المجتمع الدولي بات يحاصر الاحتلال الإسرائيلي سياسيًا وقانونيًا، وعلى الدول الداعمة للكيان الصهيوني التراجع والضغط على حكومة نتنياهو بتطبيق القرارات الدولية والالتزام بالقانون الدولي والإنساني ووقف حربها على الأشقاء في قطاع غزة.

ونوه رئيس حزب الاتحاد بضرورة الضغط أكثر من الناحية القانونية والسياسية، خاصة وأن قرار محكمة العدل وإن كان يمثل إدانة جديدة للاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه غير كافٍ، إذ لابد وأن يصدر قرار بوقف العدوان على قطاع غزة بأكمله، لاسيما وأن عداد الضحايا في تزايد مستمر.

وشدد على ضرورة ضغط المجتمع الدولي على إسرائيلي لتنفيذ إنسحابها من الأراضي الفلسطينية، وعدم عرقة المساعدات الإنسانية، والتي كشفت تصريحات رئيس محكمة العدل الدولية عن حجم الجرم الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد تصديها لوصول المساعدات إلى القطاع.

رضا صقر محكمة العدل الدولية إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"ضرب وطرد مهندس الصوت"| عمرو دياب يثير الجدل أثناء حفل زفاف.. ماذا فعل؟

تصرّف رسمي من الخطيب قبل مباراة الأهلي والترجي

اتجوز بنت فنانة شهيرة.. معلومات عن زوج ياسمين رئيس قبل حفل الزفاف

العريس من خارج الوسط الفني.. تفاصيل وموعد حفل زفاف ياسمين رئيس| خاص

كولر يستبعد 8 لاعبين من مباراة الترجي بـ نهائي دوري أبطال إفريقيا

ماذا يحدث للجسم عند المشي 10000 خطوة يوميا؟.. مفاجأة

على 30 عاماً| طرح وحدات سكنية تمليك في عدة محافظات.. تسهيلات للمواطنين

أعلاها بقوة 5 ريختر.. دولة عربية تسجل 3 هزات أرضية

ترشيحاتنا

رئيس جهاز العاصمة الإدارية: لجنة من الحكومة لجذب المستثمرين لـ«منطقة المال والأعمال»

كاستيلو: حصدنا ثلاثية مستحقة.. والأهلي يسير بنجاح في طريق البطولات

الأهلي يفاجئ الترجي بهذا القرار قبل مباراة غدٍ

حارس مرمى الأهلي لكرة اليد: شخصية الفريق وراء التتويج بلقب الدوري

ديفيد ديفيز: فوز "يد الأهلي" بالدوري تتويج لموسم صعب

دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمباراة الترجي التونسي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكية توثق لحظة رعب عاشتها مع ابنتها لحظة هبوب عاصفة بولاية تكساس

بملابس كاجوال.. منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

الأكثر عرضة للإصابة بالتصلب المتعدد ؟.. تعرف عليهم

معدتك تعباك .. هذه الأطعمة تحسن الهضم

فيديو

نداء عاجل للحجاج حاملي هذه النوعية من التأشيرات | فيديو

مع إيقاف التنفيذ.. حبس منة شلبي في حيازة المخدرات | فيديو جراف

ها حبيبي.. مقتطفات من حفل كاظم الساهر في دبي

حفيدة بدرية طلبة توجه رسالة لـ شيماء سيف لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

النائبة عفاف زهران

عفاف زهران تكتب: مصر والمنتدى العالمي للتعليم

أحمد إسماعيل صبره

أحمد إسماعيل صبره يكتب : مشروع ريادة لتأهيل الكوادر الشبابية.. استثمار في المستقبل

إسلام جمال

إسلام جمال يكتب: يا مرحب بالزمالك!

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-