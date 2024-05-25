21 معلومة عن الأضحية ..عبادة قربة في حق القادر

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك 21 معلومة بشكل مبسط عن الأضحية وهى ما يلي:



-الأضحية عبادة قربة في حق المسلم القادر، للتوسعة على الاهل والاقارب والفقراء وان كانوا غير مسلمين.



-يجب أن تكون الاضحية سليمة من العيوب فلا تجزىء الأضحية بما لحقه ما يضر بلحمه ضررا صحيا أو كميا.

-لابد أن تكون الأضحية من الأنعام وهي الإبل بأنواعها والغنم ضأنا كانت أو معزا ذكورا كانت أو إناثا .



-يستحب اختيار الأضحية كثيرة اللحم رعاية لمصلحة الفقراء والمساكين.

-وقت الأضحية من بعد صلاة عيد الاضحى من اليوم العاشر من ذي الحجة إلى غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة.



-يجزئ في الأضحية الشاة عن الواحد والبدنة (الجمل او الناقة) والبقرة (أو الجاموس) تجزئ كل منهما عن سبعة بشرط ألا يقل نصيب الواحد للاضحية حينئذ عن السبع.



-لا يجوز تعذيب الذبيحة أو المبالغة في إيلامها للتمكن من ذبحها.



-يسن أن يذبح المصلي بنفسه إن قدر عليه لأنه قربه، ويجوز له الإنابة ويجب عليه ألا يقوم بالذبح إذا لم يكن مؤهلا مدربا.



-على المضحي أن ينوي الذبح تقربا لله تعالى.



-يسن استقبال القبلة بالأضحية وأن يضجعها على جنبها حين يذبحها.

-ينبغي التسمية والتكبير عند الذبح.

-يسن أن يدعو عن الذبح فيقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنا منك وإليك.



-لابد من الترفق عن ذبح الاضحية وعدم ذبحها بغتة ولا يجرها من موضع إلى موضع

-إخفاء آلة الذبح عن الأضحية عند ذبحها.



-لا تذبح الأضحية بحضرة الأخرى.

-لابد من التأكد من زهوق نفسها قبل سلخها أو قطع شيء من أعضائها.



-ينبغي الالتزام بالذبح في الأماكن المخصصة لذلك لأن فيه رعاية للمصلحة العامة والخاصة.



-يجوز لمن صعب عليه إقامة سنة الأضحية بنفسه أن ينيب عنه إحدى الجمعيات الخيرية أو غيرها عن طريق صك الأضحية .



-لا يجوز للمسلم أن يعطي للجزار شيئا من الاضحية على سبيل الأجر ويمكن اعطائه على سبيل الهدية والصدقة.

لا تترك مخلفات الذبح في الشوارع وتسبب في إيذاء الناس نشر الاوبئة والأمراض (والذين يؤذون المسلمين والمسلمات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا).



-لا يصح تلويث البدن والثياب والممتلكات بدماء الاضاحي لأن الطهارة والنظافة سلوك ديني وحضاري.