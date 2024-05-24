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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد أنور يروج لـ جوازة توكسيك بهذه الطريقة

صدى البلد

روج الفنان محمد انور لفيلم جوازة توكسيك المقرر طرحه في ٣ يوليو القادم.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك :"ان شاء الله فيلم #جوازة_توكسيك يوم ٣ يوليو في دور العرض.


أطلقت شركة نيوسنشري New Century البوستر الرسمي للفيلم العائلي الكوميدي جوازة توكسيك استعداداً لطرح الفيلم بدور العرض السينمائية في مصر والعالم العربي في الثالث من شهر يوليو المقبل.

ومن خلال البوستر الرسمي نرى أبطال الفيلم على يخت وسط البحر، حيث يجلس العروسان (محمد أنور وملك قورة) على طرفي اليخت وبينهما عائلة كل منهما في مظهر يعكس التناقض الكبير بين العائلتين، ما ينبئ بزواج غير متكافئ.

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تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية. فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟
فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وتامر هجرس، وهيدي كرم، ومحمد أنور، وملك قورة، وجوهرة، ونورين أبو سعدة وفاروق قنديل.

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