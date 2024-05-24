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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

قومي المرأة يهنئ أسرة فيلم رفعت عيني للسما بحصوله على جائزة من مهرجان كان

صدى البلد

قدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، التهنئة إلى أسرة فيلم "رفعت عينى للسما" بعد حصوله على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلى فى مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الحالية رقم 77 .

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها وفخرها بالنجاح  الكبير الذي حققه  الفيلم وحصوله  على الجائز  ليكون  بذلك أول فيلم مصرى يفوز بالجائزة منذ تأسيس المهرجان .


وأشادت رئيسة المجلس القومى للمرأة بفكرة العمل التى تتناول قصة مجموعة من  الفتيات يعملنا علي إحياء الفلكور الشعبى الصعيدي فى قريتهم بمحافظة المنيا من خلال مسرح الشارع  ودورهم في تسليط الضوء على العديد من القضايا الهامة مثل الزواج المبكر والعنف الأسرى وتعليم الفتيات وغيرها من القضايا الهامة. 


جدير بالذكر إن فيلم (رفعت عيني للسما) من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وإنتاج شركة فلوكة فيلمز
يذكر أن الفيلم ترشح للجائزة مع ٢٢ فيلم تسجيلي عرضت في كافة أقسام وبرامج مهرجان كان، من بينها أعمال لمخرجين كبار.


وقوبل الفيلم باستقبال حافل في عرضه العالمي الأول بمسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان، بحضور المخرجين وفريق العمل وبطلات الفيلم من فريق بانوراما برشا، كما حصل على إشادات نقدية محلية وعربية وعالمية، وكتبت عن الفيلم الصحف العالمية، منها: اللوموند فارايتي وسكرين دايلي.

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