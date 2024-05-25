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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عيطنا في آخر مشهد.. لينا صوفيا تكشف مفاجأة عن مسلسل كامل العدد 2

لينا صوفيا
لينا صوفيا

عبرت الفنانة الشابة لينا صوفيا، عن تخوفها من المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل «كامل العدد»، والذي عُرض ضمن موسم رمضان 2024.

وأوضحت لينا صوفيا، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع عبر قناة صدى البلد، قائلة: «أنا كنت خايفة أن الشخصية ما تطلعش زاي ما كانت في الجزء الأول؛ لأن الشخصية في الاسكريبت المفروض أنها تطورت، وأني اندمجت في العائلة وبحب الناس اللي حواليا وبقى عندي ثقة في نفسي أكثر، وده أكثر حاجة كنت مركزة معاها وطلعت كويسة».

وأضافت لينا صوفيا، عن طبيعة شخصيتها في مسلسل كامل العدد 2 : «القصة كانت مركزة على أنها بنت مبتعبرش عن مشاعرها خالص، ومامتها متوفية وحاسة أنها مامة أخواتها الصغيرين، وكانت عايشة في أمريكا وكانوا بيقولوا عليها البنت العربية المقفلة، ولما جت مصر بقت البنت الأمريكية اللي لسانها معوج».


وتحدثت لينا صوفيا، عن مقولتها الشهيرة ضمن أحداث المسلسل عن جيل التسعينات، قائلة: «جيل التسعينات حلو جدًا، وإحنا الناس اللي في الجيل ده فعلا بنقول حاجات كدة، وأكيد مش قصدنا نيجي على جيل التسعينات وبتأسف لو حد زعل».

كامل العدد

وكشفت لينا صوفيا، عن المشهد الذي تأثرت به أثناء تصوير مسلسل «كامل العدد 2»، قائلة: «المشهد الأخير وإحنا بنرقص على أغنية إليسا، وده كان أخر يوم تصوير وفعلاً كنا بنرقص وإحنا فرحانين، والناس اللي وراء الكاميرا كانت بتعيط ومتأثرة، وأنا تأثرت جدًا وكنت حاسة أني برقص مع عائلتي فعلاً».

برنامج سبوت لايت جيل التسعينات سبوت لايت رمضان 2024 شيرين سليمان

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