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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتبع رئيس الوزراء.. نجل نتنياهو ينشر فيديو يوثق تمرد جندي إسرائيلي على الجيش

يائير نتنياهو
يائير نتنياهو

نشر يائير نتنياهو، نجل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيديو على "تليجرام" يظهر جنديا إسرائيليا ملثما يهدد وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.

وقال الجندي في الفيديو:"رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، هذا الفيديو موجه لك: نحن جنود الاحتياط لا ننوي تسليم المفاتيح لأي سلطة فلسطينية، لا ننوي تسليم مفاتيح غزة لأي كيان، حماس، فتح، أو أي كيان عربي آخر".

وأضاف:"جنود الاحتياط وراءك ونحن نريد تحقيق النصر، لدينا فرصة واحدة في الحياة، يوجد لديك 100 ألف مقاتل من جنود الاحتياط مستعدون للتضحية من أجل إسرائيل، مستعدون للموت".

وأشار "فقدنا كل شيء، فقدنا حياة عائلاتنا، وأعمالنا، ولا يوجد مكان نذهب إليه، سوف نبقى هنا حتى النهاية، حتى النصر" على حد زعمه.

وقال الجندي في الفيديو الذي نشره على تيليجرام: "لن نستمع إلا لرئيس الوزراء"، بينما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع فتح تحقيق في الواقعة.

وعلى خلفية نشر هذا الفيديو بدأت في إسرائيل دعوات لاعتقال ومحاكمة يائير نتنياهو بتهمة نشر التمرد على الجيش التي تصل عقوبتها إلى 5 سنوات.

نتنياهو بنيامين نتنياهو جالانت هرتسي هاليفي

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