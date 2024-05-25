محافظ أسيوط يشيد بافتتاح الرئيس السيسى محور صديق المنشاوي

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بجهود وإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى التوسع فى برامج ومشروعات تنمية الصعيد والتي ستساهم في إحداث نقلة حضارية شاملة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ومنها المشروعات التنموية والخدمية التى افتتحها الرئيس بجنوب الوادى اليوم عبر تقنية " الفيديو كونفرانس " ضمن خطته لتحقيق التنمية الشاملة فى صعيد مصر.



وأشار محافظ أسيوط – خلال حضوره مؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسى بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة لافتتاح عدداً من المشروعات التنموية بجنوب الوادى - الى ان افتتاحات اليوم شهدت افتتاح محور الشيخ محمد صديق المنشاوى " محور منفلوط " بتكلفة بلغت 4 مليار و793 مليون جنيه والذي يربط بين الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي (القاهرة - أسيوط) بالطريق الزراعي عابرًا نهر النيل والترعة الابراهيمية والسكة الحديد بطول 41 كم وبعرض 3 حارة مرورية لكل اتجاه ويشمل عدد 28 عمل صناعي منها (عدد 9 كباري علوية و2 كبارى سطحية و12 بربخ) بمجموع أطوال 2226 ويعبر نهر النيل بكوبرى طوله 810 متر على نهر النيل وأعلي الترعة الابراهيمية والسكة الحديد والطريق الزراعي بالإضافة إلى 8 منازل ومطالع للمحور ويربط بين طريق أسيوط الغربي والطريق الصحراوي الشرقي القديم مروراً بطريق الحوطا الشرقية ومتقاطع مع الطريق الزراعي والسكة الحديد (القاهرة – أسوان) وترعة الابراهيمية .



واوضح المحافظ ان الغرض الأساسي من إنشاء مثل هذا المحور التنموي الضخم هو الإرتقاء بمستوى معيشة المواطن في كل مناحي حياته حيث يعد أحد شرايين التنمية المستدامة في صعيد مصر ، مشيراً إلى أن الدولة تنفذ العديد من المحاور على النيل منها 3 محاور بمحافظة أسيوط وهي محور ديروط الحر الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومحور منفلوط الذى تم افتتاحه اليوم ومحور أبوتيج ساحل سليم الذى يجرى العمل به وهذه المحاور تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل .



وأضاف المحافظ ان أهمية محور الشيخ محمد صديق المنشاوى "منفلوط " تتمثل في إنه يربط بين الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي (القاهرة - أسيوط) بالطريق الزراعي عابرًا نهر النيل والترعة الابراهيمية والسكة الحديد ويعتبر من المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا لأنها أحد ركائز التنمية المستدامة والانتقال من شرق إلى غرب النيل بسهولة بدلًا من استخدام المعديات النهرية وتساهم في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية الجديدة.