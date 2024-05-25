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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بإجمالي 53000 دارس.. فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من الأطفال برواق القرآن

رواق الأزهر للطفل
رواق الأزهر للطفل

أعلن الجامع الأزهر الشريف، عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة برواق القرآن الكريم للأطفال بفروع الرواق الخارجية بمحافظات الجمهورية، وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف بكتاب الله تحفيظا وإتقانا وتعليما، ووفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر.

وصرح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن هناك بعض الشروط التي ينبغي توافرها في الراغبين في التقديم وهي ألا يقل عمر الطفل عن خمس سنوات ولا يزيد على سبع سنوات، حيث يلتحق الطفل بالرواق بعد اجتيازه اختبار تحديد المستوى بالمقار المعلن عنها ، وأن الدراسة برواق القرآن الكريم تكون بنظام الحضور المباشر فقط، طبقا لجدول الحلقات الذي سيتم الإعلان عنه بعد نتيجة اختبار تحديد المستوى، وأن الدراسة برواق القرآن الكريم مجانية بالكامل.

من جهته أوضح الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، أنه على الراغبين في الالتحاق بأي من برامج القرآن الكريم التقدم إلى الفرع وفق المواعيد المحددة التي سيتم نشرها في وقت لاحق اليوم على صفحات الرواق بالمحافظات، حيث سيتم نشر جداول بالفروع المتاح التقديم بها ومواعيد استقبال كل فرع للطلبات.

وأكد على أن الأعداد المطلوبة محدودة، وأولوية القبول بأسبقية التقديم، موضحا أن هذه البرامج تأتي برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، وبتوجيهات فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف د.عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر.

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