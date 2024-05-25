الرئيس السيسي يهنئ النادي الأهلي وجماهيره بالفوز بدوري أبطال إفريقيا

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، النادي الأهلي وجماهيره العظيمة بفوزه على الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “أتوجه بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع اليوم. أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير. كل التحية لجماهير الأهلي و لكل المصريين، ونتمنى مزيداً من النجاح والإنجازات في المستقبل، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق التونسي الشقيق”.

النادي الأهلي يتوج باللقب للمرة الـ 12

وتوج النادي الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة الدولي.

ويتوج النادي الأهلي باللقب للمرة الـ 12 في تاريخه والثاني على التوالي.