ترامب: أمريكا ستختفي حال إعادة انتخاب بايدن

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن فوز الرئيس الحالي جو بايدن بولاية ثانية قد يؤدي إلى اختفاء البلاد برمّتها.

وقال ترامب في كلمة ألقاها بالمؤتمر الوطني للحزب الليبرالي في واشنطن، إنه من المهم "التخلص من أسوأ رئيس في التاريخ".

وأضاف: "الحقيقة هي أنه لا ينبغي لنا أن نقاتل بعضنا البعض"، مستطردًا “إذا عاد جو بايدن إلى السلطة، فلن تكون هناك حرية لأي شخص في بلدنا. اتحدوا معنا في شراكة – نحن نطلب ذلك من الليبراليين. يجب علينا أن نعمل معا. تتحد معنا. عليك أن تتحد معنا".

وتابع قوله: "سنفعل ذلك معا، وإلا فهناك تهديد بألا يبقى شيئا من البلاد خلال أربع سنوات أخرى"، واصفًا بايدن بأنه طاغية غير كفء وفاسد.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024، والمتنافسان الرئيسيان في السباق الانتخابي هما بايدن وترامب.