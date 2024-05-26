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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار مهم من كولر بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح الفريق راحة سلبية لنهاية الأسبوع، بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي.

ويسافر كولر إلى بلده لقضاء إجازة أسرية مستغلاً فترة توقف المسابقات المحلية بسبب الأجندة الدولية.

كان من المقرر سفر كولر اليوم، إلا أنه قرر تأجيل سفره لعدة ساعات بعد الاتفاق على تسجيل لقاء تلفزيوني قبل السفر احتفالاً بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يترقب تأجيل مواجهة الألمونيوم في كأس مصر

يترقب الجهاز الفني لفريق الأهلي قرارًا رسميًا من قبل اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الألمونيوم في كأس مصر، المقرر لها يوم 29 مايو الجاري، بسبب انضمام عدد كبير من لاعبي الفريق إلى صفوف منتخب مصر بجانب انضمام اللاعبين الأجانب إلى معسكرات منتخبات بلادهم.

الأهلي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه

توج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والـ12 في تاريخه، بعدما نجح في تحقيق الفوز على الترجي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي في تونس.

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