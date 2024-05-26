في ثاني أيام امتحانات الدبلومات الفنية.. وكيل تعليم الأقصر يتفقد لجان إدارة الطود

توجه الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إلى إدارة الطود لمتابعة اللجان الامتحانية للدبلومات الفنية، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

وكان يرافقه مدير عام التعليم الفنى جمال عثمان لزيارة المدارس، وهى مدرسة العديسات الصناعية الثانوية العسكرية المشتركة ومدرسة الطود الثانوية الزراعية.

وأشاد الدكتور صبري خالد بمستوى الانضباط داخل اللجان، حيث اطمأن إلى سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى، وإلى تطبيق جميع الإجراءات التي تمكن الطلاب بجميع اللجان في هدوء، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان.

وخلال المتابعة، وجه وكيل الوزارة إلى تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان، والتأكيد على ضرورة منع استخدام التليفون المحمول داخل اللجان، والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بجميع الضوابط الامتحانية.

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