احترس.. أسباب لن تتوقعها وراء الإصابة بفيروس هانتا  

تعد متلازمة فيروس هانتا الرئوية مرضا معديا ونادرا، وتبدأ بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، ثم تتفاقم بسرعة إلى مرض أكثر شدة.

أسباب الإصابة بفيروس هانتا

ويمكن أن يؤدي فيروس هانتا إلى مشاكل في الرئتين والقلب تهدد الحياة، ويُعرف هذا المرض أيضًا باسم متلازمة فيروس هانتا القلبية الرئوية.

ويمكن أن تسبب عدة سلالات من فيروس هانتا الإصابة بمتلازمة هانتا الرئوية، وهي تنتقل عبر أنواع مختلفة من القوارض.

ويُذكر أن فأر الأيل هو حامل المرض الأكثر شيوعًا في أمريكا الشمالية.

وينتقل فيروس هانتا المحمولة في الهواء من بول القوارض أو روثها أو لعابها.

وبالرغم من أن خيارات العلاج محدودة، فإن أفضل وسيلة للوقاية من متلازمة فيروس هانتا الرئوية هي تجنُّب التعرض للقوارض، وتنظيف مساكنها بطريقة آمنة.

وهناك بعض الأسباب الرئيسية في الإصابة بمتلاوزمة فيروس هانتا، ومن أبرزها ما يلي:

- القوارض الحاملة للمرض:

متلازمة فيروس هانتا الرئوية هي مرض يصيب البشر وينتشر في أمريكا الشمالية والجنوبية فقط.

وتتميز كل سلالة من فيروس هانتا بوجود حامل مفضل للفيروس من القوارض.

ويعتبر فأر الأيل حامل الفيروس الأكثر شيوعًا في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى.

وتحدث معظم حالات العدوى في الولايات المتحدة بالولايات التي تقع غرب نهر المسيسيبي.

وتشمل القوارض الأخرى الحاملة للمرض في أمريكا الشمالية جرذ الأرز وجرذ القطن في الجنوب الشرقي والفأر أبيض القدمين في الشمال الشرقي.

وتشمل القوارض الحاملة للمرض في أمريكا الجنوبية جرذ الأرز وفأر فيسبر.

أسباب الإصابة بفيروس هانتا

- الانتقال:

يوجد الفيروس في بول القوارض أو برازها أو لعابها، ويمكن التعرّض للفيروس عن طريق ما يلي:

- استنشاق الفيروسات، الطريقة الأكثر احتمالاً لانتقال الفيروس، فإنها عندما تتناثر من فضلات القوارض المصابة أو مواد التعشيش تصبح عالقة في الهواء، ومن ثم يمكن استنشاقها.

- تناول الطعام الملوث بلعاب الفئران أو بولها أو فضلاتها.

- لمس الأشياء الملوثة بالفيروس: الأعشاش، ثم لمس الفم أو العينين أو الأنف.

- التعرّض للعض أو الخدش من قارض مصاب، ولم يُسجَّل أي انتقال للفيروس من شخص لآخر إلا فيما يتعلق بسلالة الفيروس الموجود في أمريكا الجنوبية، وهو ما يُعرف باسم فيروس أنديز.

- تأثير الفيروس:

عندما تصل فيروسات هانتا إلى الرئتين، تهاجم الشعيرات الدموية الدقيقة وتسبب في النهاية حدوث تسرب من هذه الشعيرات.

عندها تمتلئ الرئتان بالسائل (الوذمة الرئوية) مما يؤدي إلى قصور شديد في الرئتين والقلب.

- الأمراض ذات الصلة:

من الأمراض الأخرى الناتجة عن سلالات مختلفة من فيروس هانتا مرض يُسمى الحمى النزفية المصحوبة بالمتلازمة الكلوية، والذي يسبب الإصابة بمرض كلوي شديد، وهناك حيوانات أخرى حاملة لهذه المتحورات من الفيروس في أفريقيا وآسيا وأوروبا.