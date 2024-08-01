شاهد| هدف عالمي لـ محمد صلاح في الودية النارية بين ليفربول أرسنال

محمد صلاح يحرز هدف لليفربول

تمكن اللاعب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، من أحراز الهدف الأول، لفريقه ليفربول، في المباراة الودية الجارية، ضد نادي أرسنال الإنجليزي.

هدف عالمي للاعب الدولي محمد صلاح في مرمى أرسنال الإنجليزي

وتأتي هذه المباراة الودية بين عملاقي الدوري الإنجليزي، استعدادا لخوض الموسم الكروي القادم 2024-2025.

الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول، شهدت هدف محمد صلاح لفريقه ليفربول الإنجليزي، بعد تمريرة حاسمة من هارفي إليوت، صوب صلاح المنطلق من جهة اليسار، ليضع الكرة بقدمه اليسرى في مرمى أرسنال.

فيما انطلقت المباراة الودية على ملعب «لينكون فاينانشال فيلد» في أمريكا.

محمد صلاح

واستطاع نادي ليفربول الإنجليزي تحقيق الفوز بهدف دون رد على حساب ريال بيتيس الإسباني، في أول اللقاءات الودية، في جولة الولايات المتحدة الأمريكية.

تشكيل ليفربول وآرسنال

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: تسيميكاس، كونساه، فان دي بيرج، برادلي.

وسط الملعب: إليوت، جونس، سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، كارفاليو.

تشكيل آرسنال أمام ليفربول اليوم

حراسة المرمى: هيين.

خط الدفاع: وايت، كيويور، جابرييل ماجالايس، زينتشينكو.

وسط الملعب: توماس بارتي، أوديجارد، نيلسون.

الهجوم: مارتينيلي، هافيرتز، جيسوس.

فيما يستكمل سلسلة مبارياته الودية، عندما يواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الأحد القادم. ويختتم الاستعدادات للموسم الجديد 2024-2025، بمواجهة إشبيلية الإسباني، في الحادي عشر من أغسطس الجاري.

ظهور لافت للاعب محمد صلاح بمعسكر ليفربول في الولايات المتحدة

عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام" شارك اللاعب الدولي محمد محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، صورًا جديدة.

اللاعب الدولي محمد صلاح، ظهر خلال التمرين مع فريقه ليفربول، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه.

وشارك النجم المصري محمد صلاح في مباراة ليفربول وريال بيتيس حتى الدقيقة 64، ثم خرج برفقة السباعي “سوبوسلاي، إليوت، تسيميكاس، كارفاليو، فان دين بيرج، كوانساه، برادلي”، بينما نزل كل من “بايشيتش، تشامبرز، فيليبس، جوردون، دوك، بيك، بلاير، ستيفنسون”.

وسبق أن أهدى النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، قميص فريقه الريدز، لطفلة مريضة كانت في المدرجات خلال معسكر الفريق المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.