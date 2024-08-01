أزهر مطروح يهنئ الطلاب الأوائل بالشهادة الثانوية .. اعرف الأسماء

وجه الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، التهاني لأوائل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة بشعبتيها العلمي والأدبي.

وأعرب رئيس المنطقة عن سعادته بهذا التفوق الذي جاء نتيجة الجد والاجتهاد والعزيمة، موجهًا الشكر والتقدير لأسر الطلاب على رعايتهم لأبنائهم حتى تفوقوا وتكللت مجهوداتهم بالنجاح، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في المرحلة الجامعية.

ومن جانبه قدم فضيلة الشيخ عطيه سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية للمنطقة، التهنئة للطلاب الأوائل والطلاب الناجحين، ومعاهدهم وجميع العاملين بالمنطقة لما بذل من جهد خلال العام الدراسي مما أثمر عدد من الطلاب المتفوقين الأوائل.

أوائل القسم الأدبي في مطروح

وجاءت أسماء أوائل القسم الأدبي كالتالي: الطالبة نهي محمود محمد الدسوقي، المركز الأول، بنسبة ٩٦,١٩%، بمعهد فتيات مطروح، الطالبة رقية عمر محمد خاطر، المركز الثاني، معهد فتيات الحمام، بنسبة ٩١,٩٠%، الطالبة هاجر رأفت رمضان، المركز الثالث، بنسبة ٨٩,٥٢%، معهد فتيات عمر بن عبد العزيز، الطالب عبد الرحمن مصطفي عبد الحميد، معهد بنين النجيلة، المركز الرابع، بنسبة ٨٧%، الطالبة/ رحمة سمير فوزي ، معهد سيدنا شعيب( بنجر ٢٧)، المركز الخامس، بنسبة ٨٧,١/٤%.

أوائل القسم العلمي في مطروح

الطالبة/ مي إيهاب ابو طه، معهد فتيات مطروح النموذجي، المركز الأول، بنسبة٩٦,٤٦ %، الطالبة/ أسماء أحمد إبراهيم طراد، معهد فتيات الحمام، المركز الثاني، بنسبة ٩٦,٣١ %. الطالب/ عبد الرحمن محمد عبد الكريم محمد، معهد بنين عمر بن عبد العزيز، المركز الثالث، بنسبة ٩٤,٦٢ %. الطالب/احمد سامي محمد محمد ، معهد بنين مطروح النموذجي، المركز الرابع، بنسبة ٩٤,٠٠ %. الطالب/ تسنيم صبحي محمد بسيوني، معهد فتيات عمر بن عبد العزيز، المركز الخامس، بنسبة ٩٣,٠٨%.