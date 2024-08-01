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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع الاستجابة الفورية لشكوى مواطن عن مخبز سياحي والحملات المكبرة لسلامة الغذاء

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطنين والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه بالتلاعب بأسعار السلع أو التهاون بأرواح المواطنين واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال أي مخالفات بمراكز وقرى المحافظة.

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جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملات التفتيش التي نفذتها هيئة سلامة الغذاء على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بمراكز ومدن المحافظة للرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي .

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و أسفرت الحملات الرقابية عن ضبط 14500 عبوة عصير غير صالحة للاستهلاك الادمي، 1500 كيلو جرام رنجة غير صالحة للاستهلاك الادمي،2طن و750 كيلو جرام مخللات بها اعفان وغير صالحة للاستهلاك الادمي،2000 زجاجة زيت منتهي الصلاحية،3500 عبوة مايونيز منتهية الصلاحية،250 كيلو جرام جبنة رومي بها اعفان وغير صالحة للاستهلاك الادمي ، وتم التحفظ علي المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

و شدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على استمرار وتكثيف الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات لمتابعة إحكام الرقابة التموينية على المخابز والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

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وفي سياق متصل تابع المحافظ الاستجابة الفورية لشكوى مواطن عن مخبز يبيع خبز سياحي بطنطا ناقص وزن ومخالف للأسعار ، فتوجهت حملة مكبرة  بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومديرية التموين بالغربية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله .

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