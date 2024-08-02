تعليق ناري من مدرب البنك الأهلي بسبب إلغاء هدف الفريق أمام المارد الأحمر

أعرب طارق مصطفى، المدير الفني لنادي البنك الأهلي، عن غضبه الشديد من إلغاء هدف فريقه أمام الأهلي.



وألغى حكم الساحة أمين عمر هدف التعادل الذي احرزه كريم بامبو في الدقيقة 92 بعد العودة لتقنية الفيديو بداع التسلل

وقال طارق مصطفى في تصريحات تليفزيونية لقناة «أون تايم سبورتس» عقب انتهاء اللقاء: «ذهبت لحكام مباراة الأهلي بهاتفي من أجل أنا يشاهدوا أن الكرة هدف صحيح، حتى جمهور الأهلي في المدرجات أكد على صحة الهدف.. أنا فقط أريد العدل».

واكد : «الأهلي حصل على لقب بطولة الدوري، المثير في الأمور أن المتواجدين في الاستديو التحليلي لم يتحدثوا عن البنك الأهلي، كل التحليل انصب فقط على الأهلي ووسام أبو علي».