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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قلبه لم يتحمل..تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المنتج تامر فتحي ضحية حادث الضبعة

الراحل تامر فتحي
الراحل تامر فتحي والمخرج أحمد خالد

رحل منذ قليل المنتج تامر فتحي، الناجي الوحيد من حادث وفاة المنتجين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل، الذي صدم الوسط الفني خلال الساعات الماضية. 

تدهورت حالة المنتج تامر فتحي بعد نقله إلى المستشفى، وتوقف قلبه عدة مرات حتى لحق بزملائه وسط حالة كبيرة من الصدمة والذهول. 

وطلب عدد من نجوم الوسط الفني خلال الساعات الماضية الدعاء للمنتج الراحل تامر فتحي عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، منهم محمد علي رزق ومراد مكرم وغيرهم.

أصدرت نقابة المهن السينمائية بيانا  تنعى فيه  المنتج الفني تامر فتحي، وكشفت فيه موعد ومكان صلاة الجنازة بعد رحيله منذ قليل متأثرا بإصابته. 

وجاء في البيان:" ينعى نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة  نقابة المهن السينمائية الزميل المنتج الفني تامر فتحي- الذي وافته المنية في حادث أليم رفقة المغفور لهم بإذن الله الزملاء المنتجين / حسام شوقي، محمود كمال، فتحي إسماعيل.. نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور لهم بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو لهم بالرحمة والمغفرة ولأسرهم والأسرة الفنية بالصبر والسلوان". 

وكشف البيان موعد الجنازة موضحا: “غداً الموافق 2/8/2024 بعد صلاه الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد ثم التحرك لمدافن بطريق الفيوم مدخل ٥”.

أصدرت الشركة المتحدة نعيا للمنتج الفني الراحل تامر فتحي، الذي توفي إثر حادث أليم أمس الخميس، بعدما تدهورت حالته الصحية. 

وحرصت الشركة المتحدة في بيانها على تقديم واجب العزاء لأسرة المنتج الفني بشركة سينرجي الراحل، داعية المولى عز وجل أن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان، وتتقدم الشركة والعاملون بها بخالص العزاء لأسرته .

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