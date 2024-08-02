انهيار ياسمين عبد العزيز في جنازة المنتج حسام شوقي وأحمد العوضي بجانبها

حضرت الفنانة ياسمين عبد العزيز جنازة المنتج حسام شوقي التي أقيمت منذ قليل في كفر الزيات، وظهرت في حالة انهيار تام متأثرة برحيل صديقها المقرب، وتواجد أحمد العوضي بجانبها في أول ظهور لهما سويا بعد الانفصال.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على السفر إلى كفر الزيات لحضور جنازة المنتج الراحل حسام شوقي ورفاقه بعدما وقعوا ضحية حادث كبير على طريق الضبعة.

وحضر جنازة المنتجين الثلاثة كل من الفنان أحمد السقا، وأحمد عيد، وأحمد صلاح حسني، دينا فؤاد، إيمان العاصي، أحمد العوضي، ياسمين عبد العزيز ومحمد رجب وغيرهم، وكانوا جميعا في حالة انهيار تام.

شيع المئات من الأسر والعائلات من أهالي قرية كفر القصار التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، منذ قليل، جثامين المنتجين الثلاثة حسام شوقي المشرف العام بشركة سينرجي، والمنتجين محمود كمال، وفتحي إسماعيل، والذين لقوا مصرعهم إثر تعرضهم لحادث أليم بطريق الضبعة، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليهم بالمسجد الكبير بالقرية.

وتحولت منازل الأسر والعائلات بذات القرية إلى سرادقات عزاء لاستقبال المعزين الوافدين من الفنانين وزملاء الضحايا بالقاهرة في مجال الميديا والإنتاج التلفزيوني .

وكان الطريق الساحلي قد شهد أمس الخميس، حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 185 بطريق محور الضبعة بالساحل الشمالي على الطريق الساحلي وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وتبين أن الضحايا هم المنتج حسام شوقي المشرف العام بشركة سينرجي والمنتجين محمود كمال وفتحي إسماعيل فيما نقل تامر أحمد فتحي لمستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة لكنه لحق بهم منذ قليل، وشارك رجال الحماية المدنية فى إطفاء النيران التي اشتعلت فى السيارة بعد انقلابها وانتقل فريق من البحث الجنائي والجهات المختصة لمعرفة أسباب الحادث.