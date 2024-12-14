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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

شاهيناز العقاد عضو لجنة تحكيم مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

المنتجة شاهيناز العقاد
المنتجة شاهيناز العقاد
أحمد إبراهيم
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تشارك المنتجة شاهيناز العقاد، في الدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، كعضو لجنة تحكيم الأفلام في مسابقة الأفلام الدولية، والتى تضم كل من الفنانة بشري، المخرج أمير رمسيس، وأعربت العقاد عن سعادتها بمشاركتها لأول مرة في المهرجان الذي يعد فرصة كبيرة لإبراز المواهب الشبابية، وتسليط الضوء عليهم في مجال الأفلام القصيرة، والذي يساهم في تعزيز صناعة السينما القصيرة المصرية.

وتأتي مشاركة شاهيناز العقاد في المهرجان، بعد أيام من عودتها من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، حيث شاركت هذا العام في سوق المهرجان لاول مرة خلال فعاليات هذه الدورة من مهرجان، وهي المرة الأولي لها لعدم مشاركتها بفيلم سينمائي، موضحة أنها تستعد لموسم عام 2025 بعدد من الأفلام السينمائية والأعمال التليفزيونية، والتي كشفت عن جزء منها في السوق.

فيلم «بنات عبدالرحمن» و«برة المنهج»

وأشارت العقاد إلى إنها شاركت في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي منذ دورته الأولي، من خلال العديد من الأفلام مثل «بنات عبدالرحمن، صالون هدي»، وفي حفل الختام بفيلم «برة المنهج» بطولة الفنان ماجد الكدواني واخراج عمرو سلامة، وفي الدورة الماضية من خلال فيلم «أنف وثلاث عيون»، مشددة على أن دورات مهرجان البحر الأحمر لا تخلو من مشاركتها الفعالة بشكل دائم.

فيلم «رزق الهبل»

وعن أعمالها الجديدة التي أعلنت عنها في السوق هي فيلم «رزق الهبل» من بطولة مني زكي، محمد شاهين، طه الدسوقي ورحمه أحمد، وآخرين وهو من تأليف جورج عزمي وإخراج سارة نوح.

فيلم «صيف 67»

بالاضافة إلى فيلم «صيف 67» وهو إنتاج مصري فرنسي، بالإضافة إلى النمسا، والسويد، وبطولة كل من نيللي كريم، أمير المصري، فاليري باشنر، صبري فواز، أحمد كمال، كريم قاسم، خالد مختار، أحمد الأزعر، شريف الدسوقي.

كما أعلنت عن فيلم «نجوى اللي في الخامس» وهو من تأليف جورج عزمي ورشة الكوبانية لتطوير المحتوى الإبداعي ومن إخراج سارة نوح، إلى جانب فيلم «١٠١» من تاليف لانا الجندي واخراج محمد بكير، إلى جانب فيلم «منكر وشفيق» وهو من بطولة الفنان أكرم حسني وتأليف جورج عزمي.

مهرجان القاهرة الدولي مهرجان البحر الأحمر السينمائي المخرج أمير رمسيس شاهيناز العقاد مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير الفنانة بشري المنتجة شاهيناز العقاد

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