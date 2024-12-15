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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أصل الحكاية

الخط السادس للمترو شريان جديد لاستكمال شبكة عملاقة.. تعرف على خط السير وأسماء المحطات

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
ولاء خنيزي
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منذ أن تم الإعلان عن توقيع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن خطة عمل لمشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، وازداد اهتمام عدد كبير من المواطنين بمعرفة تفاصيل عن خط المترو الجديد وعدد المحطات التي سيمر بها، والهدف من إنشائه.

وسنستعرض خلال السطور القادمة معلومات عن هذا المشروع العملاق استكمالًا للشبكة الضخمة لمترو الأنفاق.


مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق

- يبلغ طول مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق 38.6 كم.
- يمتد الخط السادس لمترو الأنفاق ليربط شمال القاهرة بجنوبها.
- يمتد من منطقة الخصوص شمالًا وحتى المعادي الجديدة.
- الخط السادس لمترو الأنفاق يمتد جنوبًا حتى منطقة ورشة عمرة الخط الأول بطرة البلد.


- إجمالي عدد محطات الخط السادس لمترو الأنفاق 26 محطة.
- يمتد الخط السادس في مسار موازٍ مع الخط الأول لشبكة مترو الأنفاق.
- سيتبادل الخط السادس مع الخط الأول لمترو الأنفاق في محطة طره البلد، ومحطة الدمرداش.
- وسيتبادل الخط السادس مع الخط الثالث في محطة العباسية.
- وسيتبادل الخط السادس مع الخط الرابع في محطة السيدة عائشة. 


أهداف إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق

- العمل على ربط شمال القاهرة بجنوبها، لتخفيف الاختناقات المرورية والحفاظ على عنصر الوقت، وتلبية مطالب النقل الكثيفة من منطقة الخصوص شمالًا وحتى منطقة المعادي الجديدة.
- بالمقارنة مع وسائل النقل السطحية التي تخدم الرحلة من الخصوص حتى منطقة المعادي الجديدة، فإن مترو أنفاق الخط السادس يوفر وقتا كبيرا في زمن الرحلة المستغرقة.
- المحطات التبادلية بين مترو أنفاق الخط السادس وخطوط المترو الأول والثالث والرابع، يوفر في الوقت ويخفض زمن الرحلة للركاب على طول خطوط المترو. 


- مترو أنفاق الخط السادس يستخدم الطاقة الكهربائية النظيفة منذ المراحل الاولي للتصميم وخلال تنفيذ وتشغيل المشروع، لذلك فهو يحافظ على البيئة وعلى صحة المواطنين من التلوث.
- توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة أثناء مراحل تنفيذ خط المترو السادس وأثناء تشغيله ودخوله للخدمة.
- تحسين التنمية العمرانية والمستوى الاقتصادي والاجتماعي في المناطق التي يمر بها الخط السادس لمترو الأنفاق.


محطات مترو الخط السادس

إجمالي عدد محطات مترو الخط السادس 26 محطة وهي محطة مترو الخصوص، ومحطة الدائري، ومحطة بهتيم، ومحطة 23 يوليو، ومحطة مسطرد، ومحطة عزبة الريس، ومحطة السواح، ومحطة الوايلي، ومحطة الزاوية الحمراء، ومحطة الدمرداش، ومحطة العباسية، ومحطة صلاح سالم، ومحطة نادي الشرطة، ومحطة حديقة الأزهر، ومحطة السيدة عائشة، ومحطة مجرى العيون، محطة المحجر، محطة البساتين، ومحطة المركز الأوليمبي، ومحطة مدينة المعراج، ومحطة وادي دجلة، ومحطة زهراء المعادي، ومحطة القطامية، ومحطة المعادي الجديدة، ومحطة شرق المعادي، ومحطة طرة البلد.

مجلس الوزراء مترو الأنفاق كامل الوزير خط السير الخط السادس للمترو وزير الصناعة والنقل أسماء المحطات

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