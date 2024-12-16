المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه للمتهمين بالتعدي على سائق بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، الدائرة الخامسة، السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالاشتراك مع 3 متهمين سبق وأن صدر بحقهم أحكام قضائية فى استدراك سائق بشركة " اوبر" وايهامه بتوصيلهم لمنطقة في الخانكة، والتعدى عليه وسرقته.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعى مصطفي، وعلاء الدين حمدى عبد العزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 20112 لسنة 2019 جنايات مركز الخانكة، المقيدة برقم 4478 لسنة 2019 كلي شمال بنها، لأنهم في يوم 2 / 11 / 2019 ، وتتهم النيابة العامة : " علاء إ ع.ع" مقيم مساكن إسبيكو القديمة - قسم أول السلام - القاهرة، بالاشتراك مع 3 متهمين آخرين، صدر بحقهم أحكام قضائية.

المتهمين من الأول وحتى الثالث بدائرة مركز الخانكة "محافظة القليوبية"، سرقوا السيارة والمبلغ المالي الخاصين بالمجني عليه " محمود محمد محمد علي عبد النعيم" وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه ليلا بالطريق العام بأن استدرجوه عن طريق استدعائه من خلال برنامج الرحلات المسمى " أوبر" وقاموا باستقلال السيارة رقم ( أ د جـ 6343) رفقته واصطحابه إلى الطرق النائية المظلمة بدائرة مركز الخانكة وما أن استفردوا به حتى قام المتهم الثالث بإحكام الخناق على عنقه وإحداث إصابته بسلاح أبيض "سكين" كان حوزته حال قيام باقي المتهمين بضربه ودفعه خارج السيارة وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من شل إرادته والاستيلاء على السيارة خاصته وقد ترك ذلك الإكراه أثر جروح على النحو المبين بالتحقيقات.