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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

ناقد موضة: نادين نجيم لوحة نابضة بالحياة في إطلالتها الأخير.. شاهد

نادين نجيم
نادين نجيم
أسماء عبد الحفيظ
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خطفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم الأضواء بإطلالة مذهلة وساحرة خلال حضورها فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة، لتتحول إلى محور حديث الإعلام والجماهير. 

اختياراتها البديعة في الموضة والذوق الرفيع الذي انعكس في كل تفاصيل إطلالتها جعلا منها رمزًا للأناقة والجاذبية على السجادة الحمراء.

إطلالة الفنانة اللبنانية نادين نجيم فستانها لوحة فنية متكاملة

أبهرت نادين الحضور بفستان من مجموعة Balmain Resort 2025، الذي وُصف بأنه تحفة فنية بحد ذاته، الفستان تميز بتطريزات كريستالية براقة تغطي أجزاء منه بطريقة تنساب على القماش وكأنها رسمت يدويًا، ما منح الإطلالة مزيجًا بين الفخامة والعصرية. تصميم الفستان الجريء اعتمد على تأثيرات بصرية توحي بالشفافية، مما أضفى عليه لمسة مفعمة بالأنوثة والقوة.

اللمسة الأبرز في الفستان كانت الكلمة المطرزة "laime" التي ظهرت على فتحة الساق الجانبية. بطريقة إبداعية، تبعت هذه التطريزات منحنيات الجسم بشكل مثير ودقيق، لتبرز تفاصيل الفستان الجريء والمتقن. ومع ذلك، أثار هذا التفصيل جدلًا طفيفًا بين النقاد، حيث أشار البعض إلى أن الجرأة في التصميم قد تكون زائدة بعض الشيء.

مكياج وشعر على مستوى عالمي

 نادين نجيم
 نادين نجيم

اختارت نادين مكياجًا بسيطًا ولكنه متألق، حيث ركزت على إبراز عينيها بنظرة دخانية ساحرة تناسب السجادة الحمراء، مع أحمر شفاه بلون نيود يُبرز جمال ملامحها الطبيعية. أما الشعر، فجاء في تسريحة Wavy منسدلة على الأكتاف بأسلوب يعكس البساطة والأناقة، وهو خيار أضاف لمسة من العصرية والرقي لإطلالتها.

تعليق النقاد على فستان الفنانة اللبنانية نادين نجيم

ناقد الموضة اللبناني باتريك خليل وصف الإطلالة بأنها استثنائية واعتبر نادين مثالًا حيًا للأناقة في المهرجان. وقال في تعليق مثير: "نادين نجيم بدت وكأنها لوحة فنية نابضة بالحياة. اختيار الفستان، والمكياج، والشعر، كان كله مثاليًا لدرجة جعلت الحضور عاجزًا عن إبعاد نظره عنها." وأضاف أن التطريزات البراقة في الفستان أضفت لمسة عصرية تلائم روح المهرجان، لكنها لم تتخلَ عن روح الجرأة التي باتت السجادة الحمراء تعشقها.

ومع ذلك، أشار خليل إلى نقطة جدلية تتعلق بفتحة الساق الجانبية التي اعتبرها جريئة جدًا. وقال: "كان يمكن أن تكون الإطلالة أكثر مثالية لو تم تقليل الجرأة في هذا التفصيل. لكنها نادين نجيم، والجميع يعرف أنها دائمًا ما تختار الجرأة بطريقتها الراقية."

حضور يأسر القلوب

الإطلالة اللافتة لنادين نجيم لم تكن مجرد عرض أزياء، بل كانت تعبيرًا عن القوة والثقة بالنفس. حضورها الذي ملأ المكان بهالة من السحر والأناقة جعل الجميع يتحدث عنها في وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي. بأسلوبها الخاص، أكدت نادين أنها ليست مجرد نجمة سينمائية، بل أيقونة للموضة والجمال الحديث.

نادين نجيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي نادين الفنانة اللبنانية نادين نجيم إطلالة الفنانة اللبنانية نادين نجيم مكياج وشعر ناقد الموضة اللبناني باتريك خليل

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