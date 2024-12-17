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صدى البلد

مرأة ومنوعات

كتبها قبل وفاته.. وصفة هاني الناظر لعلاج تساقط الشعر بـ30 جنيهًا فقط

هاني الناظر
هاني الناظر
أسماء عبد الحفيظ
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اشتهر الطبيب الراحل هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، بتقديم حلول طبيعية فعّالة وميسورة التكلفة لمشاكل الشعر والبشرة، وذلك من خلال وصفات طبية يعتمد فيها على المكونات الطبيعية المتوفرة في المنازل. 

وقد نالت هذه الوصفات شهرة واسعة، حيث كانت تُقدم للملايين من متابعيه عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك". 

من أبرز هذه الحلول هي وصفاته لعلاج تساقط الشعر وزيادة كثافته، التي لا تتجاوز تكلفتها 30 جنيهًا، وتستمر لمدة 3 أشهر فقط.

 وصفة هاني الناظر لعلاج تساقط الشعر ب30 جنية فقط

قبل وفاته، قام الدكتور هاني الناظر بمشاركة العديد من الوصفات التي تعالج مشاكل الشعر المختلفة، مثل الجفاف، التقصف، والتساقط، بطريقة طبيعية وآمنة بعيدًا عن المستحضرات الدوائية التي غالبًا ما تكون مكلفة. 

ومن بين هذه الوصفات، قدم الدكتور الناظر بعض النصائح التي تتعلق بكيفية العناية بالشعر باستخدام الزيوت الطبيعية:

غسيل الشعر بالماء الدافئ والشامبو:

 نصح الدكتور الناظر بضرورة غسل الشعر مرتين أسبوعيًا باستخدام الماء الدافئ والشامبو الملائم لنوع الشعر. هذا يساعد على الحفاظ على نظافة الشعر وفروة الرأس دون التسبب في جفاف الشعر.

زيت اللوز الحلو لعلاج التقصف والجفاف:

 أكد الناظر على أهمية تدليك الشعر بزيت اللوز الحلو قبل غسله بحوالي خمس ساعات.

 هذه الوصفة تساعد في علاج التقصف والجفاف وتساهم في تقوية الشعر وزيادة نعومته.

 سعر زيت اللوز الحلو يتراوح بين 10 إلى 15 جنيهًا في محلات العطارة.

زيت الروز ماري لعلاج تساقط الشعر وزيادة كثافته: كذلك نصح باستخدام زيت الروز ماري لتدليك فروة الرأس مرتين أسبوعيًا. 

هذا الزيت يساعد على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعزز نمو الشعر ويزيد من كثافته. 

كما أن سعره مشابه لزيت اللوز الحلو، حيث يتراوح بين 10 إلى 15 جنيهًا.

وصفة مميزة لوقف تساقط الشعر لهاني الناظر

 في أحد اللقاءات التلفزيونية التي أُجريت مع الدكتور هاني الناظر قبل وفاته، قدّم وصفة اقتصادية لوقف تساقط الشعر، والتي لا تتجاوز تكلفتها 30 جنيهًا، وتستمر لمدة 3 أشهر فقط. الوصفة تشمل مزيجًا من أربعة زيوت طبيعية هي:

زيت الزيتون
زيت اللوز الحلو
زيت السمسم
زيت بذر الجزر
يتم خلط هذه الزيوت بنسب متساوية، ثم تدليك فروة الشعر بها قبل النوم. يوصي الدكتور الناظر باستخدام منديل لتغطية الوسادة أثناء النوم لمنع تلوثها بالزيوت.

وصفات الدكتور هاني الناظر للعناية بالشعر

وصفة الدكتور هاني الناظر للعناية بالشعر

بالإضافة إلى الوصفات الطبيعية التي قدمها، أشار الدكتور هاني الناظر إلى مجموعة من النصائح الهامة للعناية بالشعر والحفاظ على صحته، وهي:

الإكثار من شرب الماء: يساعد شرب كميات كافية من الماء على الحفاظ على ترطيب الشعر ومنع جفافه، وبالتالي تقليل فرص تساقطه.

استخدام زيت اللوز الحلو: دهن الشعر بزيت اللوز الحلو يمنحه النضارة والحيوية، ويمنع تقصفه وهيشانه.

تدليك فروة الرأس بزيت الروز ماري: هذا الزيت يساعد على تحفيز نمو الشعر وزيادة كثافته وطوله.

الابتعاد عن كريمات فرد الشعر: شدّد الدكتور الناظر على ضرورة الابتعاد تمامًا عن استخدام كريمات فرد الشعر أو أي منتجات تحتوي على مواد كيميائية قد تؤدي إلى تضرر الشعر.

غسيل الشعر في الصيف والشتاء: في فصل الصيف، يوصي بغسل الشعر يومًا بعد يوم، بينما في فصل الشتاء يكفي غسله مرتين أسبوعيًا للحفاظ على صحته.

 كان الناظر دائمًا يسعى لتقديم حلول بسيطة وميسورة التكلفة، مما جعله يحظى بشعبية واسعة.

 رحيل الدكتور هاني الناظر عن عالمنا كان خسارة كبيرة للمجال الطبي، خاصة في مجال العناية بالبشرة والشعر، لكن الوصفات والنصائح التي قدمها ستظل محفورة في ذاكرة الكثيرين ممن استفادوا من خبراته.

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كتبها قبل وفاته.. وصفة هاني الناظر لعلاج تساقط الشعر بـ30 جنيهًا فقط

هاني الناظر
هاني الناظر
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