خلال جولته بالغربية.. وزير التعليم يحضر حصة دراسات ويشيد برسم الخرائط بالكشاكيل

زار محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فصول مدرسة سجين الابتدائية الحديثة ، في إطار جولته التفقدية المفاجئة التي يقوم بها اليوم لعدد من مدارس إدارة قطور التعليمية بمحافظة الغربية.

وأشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأداء الطالبات في حصة مادة الدراسات الاجتماعية ومشاركة الطالبات بالصف السادس الابتدائي في رسم الخرائط بكشاكيل الفصل.

وحرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على إجراء حوارا أبويا مع الطالبة اروي زكريا محمد، التي قامت برسم الخريطة بالألوان بشكل احترافي داخل كشكول الفصل، وقالت الطالبة للوزير أنها لأول مرة تقوم برسم الخرائط كما اكدت حرصها على حضور الحصص وعدم الغياب اطلاقا مهما كان السبب.

ووصل محمد عبد اللطيف، منذ قليل، إلى محافظة الغربية، وذلك في إطار الجولات المفاجئة المستمرة التي يجريها الوزير بالمدارس بمختلف المحافظات لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

وبدأ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولته بمدرسة الشهيد عبد الله شنيشن الإعدادية بنات بمحافظة الغربية، في زيارة مفاجئة، لمتابعة سير العملية التعليمية.

وتفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من فصول المدرسة، حيث اطلع الوزير على أداء الطلاب فى كراسات الحصة والواجبات المنزلية للطلاب، ومدى التزامهم.

كما حرص خلال تفقده المدرسة على متابعة نسب حضور الطلاب، ومراجعة دفاتر تسجيل درجات الطلاب في التقييمات الأسبوعية؛ للاطمئنان على مستوى التحصيل الدراسي.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تستهدف تعزيز جودة التعليم وضمان توفير أفضل الفرص التعليمية لجميع الطلاب.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "هدفنا فى المرحلة الحالية مواصلة انضباط العملية التعليمية وانتظام الطلاب في الحضور، وتفعيل دور المدارس في التربية والتعلم الحقيقي"، مثمنًا دور هيئة الأبنية التعليمية الذى يعد أحد العناصر الأساسية لحل تحدي الكثافات الطلابية من خلال دراسة أعدتها الهيئة لجميع المحافظات.

ورافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة ، ومدير مديرية التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن.