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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

غدا.. النطق بالحكم في محاكمة المتهم بالتعدى على أنثى بغير رضاها

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري
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قررت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية الدائرة الخامسة، برئاسة شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين ووليد محمد محمد، ومحمود مجدى عبد المقصود، وأمانة سر كمال حلمى جاويش، حجز قضية اتهام فران بالتعدى على أنثى بغير رضاها مستغلا حالتها المرضية وكونها وحيدة فى مسكنها بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأى الشرعى فيما اقترفته، لجلسة الغد للنطق بالحكم.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29880 لسنة 2023 جنح شبين القناطر، والمقيدة برقم 3160 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "هانى ح م"، 46 سنة، فران، مقيم نوى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لأنه فى يوم 29 / 10 / 2023، وبتاريخ سابق، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، تعدى على أنثى هى المجنى عليها ن.إ.أ بغير رضاها.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم استغل حالتها المرضية بأنه وما أن ظفر بها وحيدة بمسكنها، حتى تعدى عليها، حال كونها، من ذوى الإعاقة العقلية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز جوهرًا مخدرًا (حشيش) بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم عرض المجنى عليها للخطر بأن عرض حياتها وأمنها وأخلاقها للخطر مرتكبًا جريمته محل التهمة الأولى، حال كون المجنى عليه من ذوى الإعاقة العقلية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

القليوبية محكمة شببن القناطر

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