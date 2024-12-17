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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

القليوبية .. المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة الشروع فى سرقة توك توك من قائده

حبس متهم
حبس متهم
إبراهيم الهواري
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قضت محكمة جنايات بنها ، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى، وشريف محمد السباعى مصطفى، وعلاء الدين حمدى عبدالعزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لعامل بمحل فول وفلافل، وبراءة المتهمين الباقين، لاتهامهم بالشروع فى سرقة مركبة توك توك من قائدها تحت تهديد السلاح الأبيض بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27820 لسنة 2023 جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3357 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "طنطاوى ج ع"، 37 سنة، عامل بمحل فول وفلافل، و"نادر م ا"، هارب، و"محمد ا ط"، هارب، و"محمود ف م"، 30 سنة، هارب، و"أحمد ا م"، هارب، وجميعهم مقيمين كفر شبين دائرة مركز شرطة شبين القناطر، لأنهم فى يوم 29 / 11 / 2023، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، شرعوا فى سرقة المنقولات المبنية وصفًا بالأوراق دراجة نارية ذات الـ3 عجلات، والمملوك للمجنى عليه أحمد محمد الحسينى محمود.

وتابع أمر الإحالة، أنه كان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه والتارك لأثر جروح، بأن قام المتهمين باعتراض طريق المجنى عليه وأشهر الأول فى مواجهته سلاح أبيض "خنجر"، لبث الرعب فى نفسه ولشل مقاومته مهددا إياه به للتخلى عن دراجته متعديا به عليه بالضرب محدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه إلا وهو تمكن المجنى عليه من الفرار والاستعانة بالأهالى وضبط الأول والجريمة متلبس بها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

أوضح أمر الإحالة، أنه أحرز الأول وحازا باقى المتهمين بواسطته بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "بندقية خرطوش"، كما أحرز الأول وحاز باقى المتهمين بواسطته ذخائر (طلقتين خرطوش، فارغ طلقة خرطوش)، مما تستعمل على السلاح النارى سالف البيان دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها، كما حازوا وأحرزوا سلاحًا أبيضًا (خنجر)، بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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