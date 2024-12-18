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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

اقترب على نصف المليون.. سعر خيالي لفستان نور الغندور من باريس|شاهد

نور الغندور
نور الغندور
آية التيجي
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خضعت الفنانة نور الغندور لجلسة تصوير جديدة، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال إجازتها في العاصمة الفرنسية باريس، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

سعر فستان نور الغندور في باريس

 

وأطلت نور الغندور بفستان أسود طويل بأكمام شفافة من الشيفون وفتحة أمامية، مع أزرار ذهبية.


 

وكان فستان نور الغندور من العلامة التجارية "فيرساتشي"، وقد وصل سعره 8350 دولارًا أي 424 ألف جنيه.


وتركت نور الغندور خصلات شعرها منسدلة على كتفيها وظهرها بتسريحة ويفي انسابية وناعمة لتتناسب مع إطلالتها .

ووضعت نور الغندور بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار أحمر شفاه باللون الأحمر الغامق, مع الكحل والماسكرا، والآي لاينر باللون الأسود.

وتزينت نور الغندور  بأقراط باللون الذهبي لتبرز من أناقتها.



وكان نفس الفستان الذي ارتدته نور الغندور قد ظهرت به الفنانة منى زكي في الدورة الرابعة مهرجان البحر الأحمر السينمائي.


 

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور
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