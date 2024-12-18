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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

مدبولي يواصل أداء مهامه رغم الوعكة.. وأحمد موسى: "رمز للالتزام والتفاني"

أحمد موسى
أحمد موسى
يوسف أيمن
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علق الإعلامي أحمد موسى على تعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدُوار مفاجئ خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، قائلًا: "ألف سلامة يا دكتور مصطفى، إن شاء الله تعود أقوى وأفضل".

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن رئيس الوزراء يعاني من نزلة برد شديدة خلال الأيام الماضية، ولكنه رفض الحصول على راحة واستمر في أداء مهامه. 

وأكد موسى أن مدبولي يعمل على مدار الساعة ويتابع كل التطورات لحظة بلحظة.

وأشار موسى إلى أن العمل الحكومي لا يعرف الرفاهية، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي حريص على تسريع وتيرة الإنتاج ومناقشة وجهات النظر المختلفة، بالإضافة إلى زياراته الميدانية المتكررة للمشروعات في المحافظات للاطلاع على مستجدات العمل ومتابعة أحوال المواطنين.

واختتم موسى حديثه بالإشادة بشخصية رئيس الوزراء، واصفًا إياه بأنه رجل دقيق ومتابع جيد لقضايا الناس واحتياجاتهم، ومثال للالتزام والتفاني في أداء المسؤوليات.

أحمد موسى رئيس الوزراء صدى البلد مصطفى مدبولي مدبولي

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