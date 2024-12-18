مشادة في المران ؟ | إصابة عمر كمال داخل النادي الأهلي.. ماذا قالت إدارة القلعة الحمراء؟

تصدر أسم الاعب عمر كمال نجم النادي الأهلي ترند مؤشرات محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إصابتة بغرفة ملابس النادي الأهلي بعد مران اليوم بفرع مدينة نصر.



إصابة عمر كمال



وتردد خلال الساعات القليلة الماضية أنباء عن مشاجرة الاعب عمر كمال بعد ميران اليوم مع أحد زملائة داخل غرفة الملابس بالنادي الأهلي فرع مدينة نصر.

ونتج عن تلك المشاجرة إصابة عمر كمال في يدة بعد سقوطة على لوح زجاج مما أدى إلى قطع في شريان اليد، وقام الاعب محمود كهربا بنقل الاعب إلى مستشفى مدينة نصر لخضوعة للإجراءات الطبية.



بيان النادي الأهلي



كشف الكابتن محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب عمر كمال عبد الواحد جاءت نتيجة انزلاق إحدى قدميه أثناء الاستحمام، ومن ثم تعرضه لقطع سطحي استوجب 4 غرز باليد، وحصل على راحة غدًا، على أن ينتظم في التدريبات بعد غد الجمعة. ونفى المدير الرياضي حدوث أي خلاف بين عمر كمال وأي من زملائه، كما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

رحيل 3 لاعبين عن الأهلى

عقب العودة من قطر، أبلغ كولر إدارة الأهلي برغبته في رحيل 3 من اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق لا يحتاج إليهم في الفترة المقبلة ولا يرغب في استمرارهم.

وتدور الشكوك حول الثلاثي: الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمغربي رضا سليم والتونسي على معلول وأيضًا المغربي أشرف داري في ظل تكرار إصاباته.

في سياق متصل، قال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية أمس الإثنين: "مين الـ3 لاعيبة مش عارفين أوي بس كولر أبلغ بيهم، فمثلًا بيرسي تاو محير نزل في مباراة باتشوكا قلب المباراة، وبالنسبة لتاو مفيش مشكلة عقده بيخلص، لكن فيه لاعيبة تانية عقودها مستمرة فهتكون مشكلة فيه إنهاء العقود معاهم".

وأضاف شوبير: "بس المؤكد أن الأهلي هيجيب لاعبين أجانب جدد أيا كانت التضحيات التي سيقوم بها".



تتويج الأهلي بالجائزة

حسم النادي الأهلي المنافسة على أفضل نادي في أفريقيا على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك، ونادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، حيث تم اختيار القلعة الحمراء كأفضل نادي في أفريقيا لعام 2024.

وتسلم محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الجائزة من سيدو كيتا، نجم منتخب مالي السابق.