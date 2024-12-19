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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

الجرام بـ3740 جنيها.. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟

أسعار الذهب
أسعار الذهب
أمينة الدسوقي
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يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار الذهب على مدار تعاملاتهم اليومية، خاصة المقبلين على الزواج لشراء الشبكة، كما أن البعض الآخر يتجه لشراء الذهب من أجل الاستثمار.

ويعتبر الذهب ملاذا آمنا للكثيرين فى ظل اضطراب الأسواق، كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي، وفي الوقت الذي تدهور اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذا آمنا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

أسعار الذهب اليوم 

وسجلت أسعار الذهب اليوم فى محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:- 

- استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، الخميس، عند 4274 جنيها للجرام.

- فيما بلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر شهرة فى الأسواق عند 3740 جنيهًا للجرام.

- كما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، الخميس، بـ 3205 جنيهات.

- فيما شهد سعر الجنيه الذهب اليوم، الخميس، بسعر 29920 جنيهًا.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخرى، حيث تتراوح قيمة المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي، قفزت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمائة، اليوم الخميس، إثر عمليات شراء لتغطية مراكز البيع بعد أن هوت إلى أدنى مستوى في شهر في وقت سابق من الجلسة، في حين تنتظر السوق بيانات أميركية رئيسية بحثا عن مزيد من الإشارات عن مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي مستقبلا.

فيما ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2607.88 دولار للأونصة، لكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تراجعت 1.2 بالمائة إلى 2620.60 دولار.

ويترقب المتداولون بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الرئيسية، وبيانات طلبات البطالة الأولية في وقت لاحق، اليوم الخميس، وكذلك بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسية للحصول على مزيد من الإشارات عن مسار خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال العام المقبل.

وانخفض الذهب أكثر من 2 بالمائة إلى أدنى مستوياته منذ 18 نوفمبر عقب قرار المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة كما كان متوقعا، وذلك بعدما أشار البنك إلى أنه سيعمل على إبطاء وتيرة انخفاض تكاليف الاقتراض خلال 2025.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.3 بالمائة إلى 29.44 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 بالمائة 924.65 دولار، وصعد البلاديوم واحدا بالمائة إلى 912.70 دولار.

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