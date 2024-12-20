مصطفى بكري : مصر بقوتها الصلبة والناعمة رقم لا يستطيع أحد تجاوزه

قال الإعلامي مصطفى بكري إن مصر بقوتها الصلبة وقوتها الناعمة رقم لا يستطيع أحد تجاوزه ولابد على المصريين أن يتمتعوا بكامل الثقة.

وحذر بكري خلال تقديم برنامج حقائق واسرار المذاع عبر قناة “صدى البلد” المصريين قائلا:" حذوا بالكم يا مصريين من اللي بيحصل في المنطقة ده معناه ان المؤامرة لسه موجودة".

زمر الدولة

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري قائلا:" انا بدافع عن بلدي ورمز بلدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اللى بيخوض معارك لازم اقف معاه".

وأكد الإعلامي مصطفى بكري أن الشعب المصري لديه ثقة في الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي والكل يدعمه عدا الخونة معقبا:" اللي عاوز يشتم عشان بندافع عن بلدنا يشتم"