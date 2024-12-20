مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لمهاجمي الدولة المصرية.. تفاصيل هامة بشأن التبني والطلاق بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين| أهم أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى:



تاج الدين: لا إصابات بفيروسات غريبة أو جديدة حتى الآن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إنه مع بداية فصل الشتاء يحدث انتشار للفيروسات بشكل عام، مشيرًا إلى أن شدة الإصابة بأي مرض تتوقف على نوع الفيروس وقوته، وعدد مرات التعرض له، حيث تتفاوت الأعراض بين البسيطة والمتوسطة والشديدة.



القس رفعت فتحي يكشف تفاصيل هامة بشأن التبني والطلاق بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

أكد القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، أن الأسر المسيحية كانت تحل إشكالية الميراث بكتابتها والتوصية بها قبل الموت، مشيرا إلى أنه بسبب الخلافات العائلية كان الأب ينكر نسبه قبل ظهور الـdna، وتم إضافة التحليل للقانون الجديد، عملا بقاعدة الولد للفراش.



مصطفى بكري: الرئيس السيسي قائد وطني وإنسان يدرك دائما مجريات الأمور

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي قائد وطني لم تتلوث يده بالدماء، مشيرا إلى أنه عندما كان الطيران المصري في سيناء، يواجه الإرهاب كان يرفض إستهداف المدنيين، وهذه هي أخلاق المصريين.



حواس: الآثار ربحت 20 مليون جنيه من زيارة يوتيوبر أمريكي بخلاف الدعايا

علق الدكتور زاهي حواس عالم الآثار على شائعات تأجر اليوتيوبر الأمريكى “ذا بيست” منطقة الأهرامات لإنشاء محتوى عن الآثار المصرية.

أجواء اقتصادية مبشرة تلقي بظلالها على القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية.. تفاصيل

قال محمد مصطفى أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إن للاقتصاد تأثير سحري على السياسية دائمًا، والأجواء الاقتصادية المبشرة التي تحركت فيها مجموعة الثماني والأفكار البراقة التي خرجت بها القمة ألقت بظلال من التفاؤل والأمل في الملفات المُعلقة في الشرق الأوسط، التي بطبيعة الحال، فرضت نفسها على جلسات القمة، واللقاءات الثنائية التي جمعت رئيس القمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رؤساء دول شاركت في هذه الفعالية المهمة.

بوتين لا يعترف بشرعية زيلينسكي والحرب لن تنتهى إلا في هذه الحالة.. تفاصيل

قال الدكتور محمود الأفندي، الباحث في الشؤون الروسية، إن من الواضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يريد بأي شكل من الأشكال الاعتراف بشرعية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهذا أمر مهم جدًا.



ءمقتل 35 طفلا على الأقل في تدافع بجنوب نيجيريا

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، مقتل 35 طفلا على الأقل في تدافع بجنوب نيجيريا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

مساعد وزير الداخلية: تجار الأعضاء البشرية يستغلون موقع التواصل الاجتماعي

قال اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات إن الأطفال الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي ويتاثرون بها ضحايا الأسر الافتراضية في الأساس.



تطلعات مستقبلية لمجموعة الدول الثماني النامية.. تفاصيل

قال الدكتور محمد عطور رحمن، أستاذ العلاقات الدولية، إن هناك الكثير من التطلعات والآمال لتلك الدول الثماني النامية، حيث إن هذه المنظمة لها ثقل كبير في النظام العالمي، وذلك لأن مجموعة الدول الثماني لها إسهامات كبيرة اقتصادية ولديها اكتفاء ذاتي كبير في الطاقة السكانية ورأس المال البشري، خاصة في قطاع الشباب.



مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لمهاجمي الدولة المصرية

وجه الإعلامي مصطفى بكري، رسالة قوية لمن يهاجم الدولة المصرية، ويسعى لزعزعة الإستقرار داخل الدولة، قائلا “الكذابين لو عندهم دم يقولوا أن الدولة تواجه تحدي كبير ويجب ان نساند الدولة والجيش ومن لم يقم بذلك يبقى الحقد والسواد مالي قلبه”.



مليونا جائع في غزة| برنامج الأغذية العالمي:أوضاع كارثية يعيشها أبناء القطاع

قال الإعلامي أحمد بصيلة، إن هناك جرس إنذار أخير أطلقه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ويحذر فيه من مجاعة وشيكة في قطاع غزة، جراء منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية بالصورة المطلوبة لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني من أبناء القطاع.

أيمن بهجت قمر يكشف حقيقة حذف مشاهد من مسلسل "فلانتينو" بسبب الحالة الصحية لعادل إمام

أكد السيناريست أيمن بهجت قمر، أن مسلسل “فلانتينو” توقف انتاجيا أكثر من 8 شهور والفنان عادل إمام كان فقد الشغف بالمسلسل وكانوا يريدون اراحته حتى يكتمل العمل.