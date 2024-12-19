مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لمهاجمي الدولة المصرية

وجه الإعلامي مصطفى بكري، رسالة قوية لمن يهاجم الدولة المصرية، ويسعى لزعزعة الإستقرار داخل الدولة، قائلا “الكذابين لو عندهم دم يقولوا أن الدولة تواجه تحدي كبير ويجب ان نساند الدولة والجيش ومن لم يقم بذلك يبقى الحقد والسواد مالي قلبه”.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه “احنا بلد محور ومركز لأشياء كثيرة، ودولة قامت بعمل تنمية كبيرة، جعلتها تتغير نحو الأفضل”.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه يجب أن نعلم ان الدولة تسدد ديونها والرئيس السيسي يعلم معاناة المواطن، ويدرك حجم التحديات التي تحاط بالوطن".

وأشار مصطفى بكري إلى أنه “اوعي تكلمني عن الوطنية وأنت بتهاجم الدولة وتسعى لإسقاطها، ولو مش عاجباك بلدنا يمكن تلاقي الديموقراطية في سوريا أو السودان أو أي دولة بها أزمات ومشاكل يمكن تمتع بالديموقراطية”.