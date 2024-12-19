تطلعات مستقبلية لمجموعة الدول الثماني النامية.. تفاصيل

قال الدكتور محمد عطور رحمن، أستاذ العلاقات الدولية، إن هناك الكثير من التطلعات والآمال لتلك الدول الثماني النامية، حيث إن هذه المنظمة لها ثقل كبير في النظام العالمي، وذلك لأن مجموعة الدول الثماني لها إسهامات كبيرة اقتصادية ولديها اكتفاء ذاتي كبير في الطاقة السكانية ورأس المال البشري، خاصة في قطاع الشباب.

وأضاف «رحمن»، خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، في برنامج «ملف اليوم»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه أصبح هناك كثافة كبيرة في المواهب وكثافة في المهارات التي يمكن أن تضمن مستقبلًا أفضل للدول الثماني النامية، مشيرًا إلى أن الدول الثماني لديها أسواق كبيرة ولديها قاعدة عملاء كبيرة للغاية، وبالتالي يمكن التعويل بشكل أساسي وبشكل نشط على هذه القدرات مع النظر إلى العوامل الأخرى.

وتابع: «أصبح في أيدينا قدرات هائلة يمكن أن تضعنا على خريطة النظام العالمي، بالإضافة إلى أن هناك تنوعًا كبيرًا في الطاقات والقدرات لبعض الدول الثماني النامية.»