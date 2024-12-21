مصطفى بكرى: اللى دمه ميتحرقش عشان مصر "تلم وعمر ما هيبقى بنى آدم"

انفعل الإعلامي مصطفى بكري بسبب الدولة المصرية قائلا:" اللي ما بيحبش البلد دي ودمه يتحرق عليها "تلم" وعمره ما هيكون بني آدم".

وأضاف مصطفى بكري خلال برنامج “حقائق واسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” مصر دولتنا وسندافع عنها بكل قوة أمام أي عدو حتى أن كانت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري القوات المسلحة المصرية أقوى مما يتصور الجميع ويجب على الشعب الثقة في الجيش والشرطة وكل المؤسسات الوطنية.

الازمات

وأوضح الإعلامى مصطفى بكري أن الدولة المصرية ستتجاوز كل الأزمات وستبقى وحده واحده بجيشها وشعبها.