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أخبار الأقصر| افتتاح سوق اليوم الواحد.. زراعة 2000 شجرة.. حملة مكبرة لرفع الإشغالات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

أخبار الأقصر| افتتاح سوق اليوم الواحد.. زراعة 2000 شجرة.. حملة مكبرة لرفع الإشغالات

نائب محافظ الأقصر
نائب محافظ الأقصر
شمس يونس
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نشر لكم أهم الاحداث في خلال الـ 24 ساعة الماضية بمحافظة الأقصر 

افتتاح سوق اليوم الواحد في الأقصر.. لحوم ودواجن بتخفيضات %30

في أحضان الحضارة المصرية القديمة، انطلقت مبادرة سوق اليوم الواحد من محافظة الأقصر  بساحة سيدي أبو الحجاج، و تم افتتاح سوق اليوم الواحد و الذي تم افتتاحه للمرة الأولى لخدمة أهالي المدينة وتلبية احتياجاتهم، حيث يشمل عرض و بيع السلع الغذائية و غير الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30% عن مثيلتها في السوق الخارجي ، و ذلك تحت رعاية وزارة التموين و التجارة الداخلية

حيث قام الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر نيابة عن المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، و الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأقصر، و اللواء محمد الباهي رئيس الشركة المصرية للصناعات الغذائية، بافتتاح " سوق اليوم الواحد" بمدينة الأقصر .

زراعة 2000 شتلة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بالأقصر
 

أعلن الدكتور ياسر الصاوي مدير الإدارة العامة للحدائق والبساتين بمحافظة الأقصر، زراعة عدد 2000 شجرة وشتلة من إنتاج مشتل إدارة الحدائق والبساتين التابع للمحافظة، بمناطق حوض 18 وشارع التلفزيون بمدينة الأقصر.
وأوضح مدير الإدارة العامة للحدائق والبساتين بمحافظة الأقصر، أنه تم تجميل عدد ٣٠ حوض زراعات منها ١٧ حوض زراعات بمنطقة حوض ١٨، وزراعة عدد١٣ حوض زراعات بشارع التليفزيون بإجمالي عدد ٢٠٠٠ شجرة وشتلة من إنتاج مشتل إدارة الحدائق والبساتين التابع للمحافظة.

حملة مكبرة لشرطة المرافق لرفع الإشغالات بوسط مدينة الأقصر
 

أوضح العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق الأقصر  إنه  تم تنفيذ أعمال حملة مكبرة بالتنسيق مع اللواء الدكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر  ،لرفع الإشغالات وإزالة كافة التشوهات البصرية بنطاق الشوارع الرئيسية والجانبية.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بالتنسيق مع اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات وتحقيق الانضباط العام ،  والقضاء على كافة المظاهر العشوائية.

حواجز جديدة لإحكام السيطرة على مداخل ومخارج السوق السياحي بالأقصر

أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع المهندس أسعد مصطفي مسؤول جهاز تعمير البحر الأحمر بمحافظة الأقصر، بالمعاينة على الطبيعة بشأن أعمال تطوير شامل للسوق السياحي من دورات مياه جديده وعمل بازارات تخدم السائحين، فضلا عن رفع كفاءة وتركيب حواجز جديدة لمنع سير الحنطور والدراجات النارية بالسوق السياحي.

كما استكمل الشرابي بتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بمسجد السيد يوسف والتي تشمل إنشاء أحواض زراعات وتركيب بلاط وبردورات جديدة ، للحفاظ على المظهر الجمالي والمظهر الحضاري لمدينة الأقصر.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بشأن إحكام السيطرة على مداخل ومخارج السوق السياحي بمدينة الأقصر ومنع عربات الحنطور والدراجات النارية من الدخول للسوق للحفاظ على سلامة المواطنين والسائحين والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة السياحية.

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