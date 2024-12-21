إصابة 9 أشخاص في تصادم مروع بالطريق الإقليمي بلبيس الشرقية

أصيب 9 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بملاكي بسيارة جامبو أعلي الطريق الإقليمي ببلبيس وتم نقل المصابين إلى مستشفى فى بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقبال 9 أشخاص مصابين بكدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بملاكي بسيارة جامبو اعلي الطريق الاقليمي ببلبيس وتم نقل المصابين إلى مستشفى ببلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.