إصابة 7 أشخاص في تصادم ميكروباص وملاكي بالشرقية

أصيب 7 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وآخري ميكروباص بطريق بلبيس السلام أمام مصنع البيض وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقبال 7 أشخاص مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وآخري ميكروباص بطريق بلبيس السلام أمام مصنع البيض وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.