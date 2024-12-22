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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

البلطي بـ90 جنيها والجمبري بـ200.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأحد

أسماك
أسماك
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شهد سوق العبور تحرك محدود في أسعار بعض انواع الأسماك والمأكولات البحرية، مع  تباين في الأسعار بين الأصناف المختلفة.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الأسماك اليوم الأحد 22-12-2024، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الأسماك اليوم 

سعر سمك البلطي الأسواني تراوح سعره بين 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

 فيليه بلطي سجل سعره بين 50 إلى 250 جنيهًا حسب الطلب.

سعر السمك البلطي

 سعر السمك البلطي اليوم الأحد تراوح بين 68و72 جنيها في سوق العبور مرتفعا بنحو جنيهين، ليتراوح في أسواق التجزئة بين 85 و90 جنيها.

سعر السمك البوري 

تراوح سعر السمك البوري 1 بين 120 و180 جنيها في الجملة 

فيما تراوح سعر البوري 2 بين 90 و110 جنيهات للكيلو

القراميط (شيلان): بلغ سعرها بين 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

قشر البياض: تراوح سعره بين 150 إلى 250 جنيهًا.

بياض أملس بلدي 1: سجل سعرًا يتراوح بين 100 إلى 150 جنيهًا.

بياض أملس (خليجي وبحيرة ناصر): بلغ سعره بين 40 إلى 90 جنيه للكيلو.


سعر السمك اليوم 

القرش: تراوح سعره بين 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

(سبيط كاليماري سابيا): بلغ سعره ما بين 190 إلى 290 جنيها.

التعابين: سجلت أعلى الأسعار بين الأسماك، حيث تراوحت بين 100 إلى 550 جنيهًا.


 سعر السمك المكرونة 

تراوح سعر السمك المكرونة الخليجي بين 70 إلى 90 جنيهًا.

سعر المكرونة السويسي تراوح  بين 70 إلى 110 جنيهات.

السردين المجمد: تراوح سعره بين 50 إلى 80 جنيهًا.

تعكس الأسعار الحالية حركة العرض والطلب مع زيادة معروض الأسماك الطازجة والمجمدة بمختلف أنواعها، وهو ما يلبي احتياجات المستهلكين من جميع الشرائح. 

أسعار الجمبري اليوم 

سعر الجمبري الجامبو: الأعلى سعرًا،  تراوح  بين 580 إلى 680 جنيهًا مرتفعا 10 قروش.

سعر الجمبري 1: سجل سعره بين 490 إلى 570 جنيهًا.

سعر الجمبري 2: تراوحت أسعاره بين 380 إلى 480 جنيهًا للكيلو.

سعر الجمبري 3: تراوحت أسعاره بين 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك في سوق العبور 

سعر السمك الدنيس: تراوح سعره بين 90 إلى 245 جنيهًا للكيلو.

سعر الحدادي: سجل سعرًا بين 30 إلى 40 جنيهًا.

سعر السمك المرجان 

سعر السمك مرجان 1: تراوح سعره بين 160 إلى 260 جنيهًا.

سعر سمك مرجان 2: بلغ سعره بين 100 إلى 150 جنيهًا.

أسعار الكابوريا: تراوحت بين 40 إلى 135 جنيهًا.

سوق العبور السمك البوري السمك البلطي الأسماك أسعار الأسماك اليوم

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