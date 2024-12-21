قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: قبل حياة كريمة كنا نرمي مياه الصرف في الترع
نوع خضار مفاجأة يعالج"القلب والسكر"ويمنع التكوين البشري غير الطبيعي للجنين
الأكبر في المنطقة.. أحمد موسى: الرئيس السيسي أكد اقتراب افتتاح ميناء السخنة
موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024 للعاملين في الدولة
الرئيس السيسي: مصر تهدف إلى التنافس مع الأسواق الأوروبية بمجال الطاقة
تطوير شامل.. أحمد موسى: شبكة طرق متميزة في محيط المتحف المصري الكبير
العام المقبل.. أحمد موسى: الرئيس أكد إدخال 4 ملايين فدان كأرض زراعية جديدة
بشرى سارة للعاملين في الدولة غدا الأحد
بحضور كهنة وقساوسة | وزير الأوقاف يتفقد تطوير مسجد السيدة حورية ببني سويف
الرجالة والستات كانوا بيغيروا مننا.. طليقة مصطفى فهمي تكشف أسرار عن زواجهما
أحمد موسى: السيسي أكد أن الشعب له خصوم وليس من مصلحتهم استقرار مصر
أحمد موسى: الرئيس السيسي حذر المصريين من أمر خطير يحاك ضد الوطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 21-12-2024 محليًا وعالميًا

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي
×

شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب خلال الأيام الماضية على المستويين العالمي والمحلي.

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 40 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3720 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 3760 جنيهًا.

وعن سعر الذهب اليوم السبت فارتفع بنحو 5 جنيهات فقط بعد موجة من التذبذب.

بورصة الذهب مباشر


وسجّل سعر الذهب عالميًا الآن 2623 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18


سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3227 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21


سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 3765  جنيها بدون مصنعية.

سعر الذهب عيار 24


أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 4303 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم


بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 30.120 ألف جنيه

وتماسك الذهب مع ختام تعاملات الأسبوع، عقب صدور تقرير التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة والتي جاء أضعف من المتوقع، وأدى إلى زيادة ضغوط البيع على الدولار الأمريكي.


وارتفع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1% في نوفمبر بحسب تقرير "أي صاغة"، مقابل توقعات بزيادة بنسبة 0.2%، تسارع المعدل السنوي إلى 2.4% من قراءة الشهر السابق البالغة 2.3%، وهو ما يزال أقل من 2.5% المتوقعة من قبل إجماع السوق، وبالمثل، انخفض مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي إلى 0.1% من 0.3% في أكتوبر بينما ظل التضخم السنوي ثابتًا عند 2.8% مقابل توقعات السوق بارتفاعه إلى 2.9%.


وفي يوم الخميس، أدى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث، وانخفاض طلبات البطالة، موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد لعام 2025، حيث أظهرت البيانات، أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل سنوي بلغ 3.1% في الربع الثالث.


وانخفضت طلبات البطالة الأسبوعية إلى 220 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر من قراءة الأسبوع السابق التي بلغت 242 ألف طلب، متجاوزة التوقعات بانخفاض أبطأ إلى 230 ألف طلب.


وأسعار الذهب في بداية عام 2024، كانت مدفوعة بعمليات شراء قياسية من البنوك المركزية وطلب آسيوي غير مسبوق من المستهلكين.


 

أسعار الذهب الجنيه الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 الذهب سعر الذهب اليوم السبت سعر الذهب مصر بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش

بشرى سارة.. احسب الزيادة المقررة لمعاشك بداية من يناير

أرشيفية

برد ولا كورونا؟|أعراض المتحور XEC الجديد.. 5 علامات مميزة

مرتبات شهر يناير وفبراير ومارس

قرارات عاجلة بشأن مرتبات يناير وفبراير ومارس|هدايا من الحكومة لهؤلاء في 2025

امام عاشور

الزمالك لو كلمه هيرجع .. تصريحات مثيرة بشأن إمام عاشور

معاش

بداية من يناير.. شروط حصول الموظفين على المعاش المبكر

«خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد

«خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد

الأهلي

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة

الزمالك

بسبب جروس| أزمة داخل نادي الزمالك.. ماذا يحدث؟

بالصور

التيكتوكر العالمي خابي لام يؤدي العمرة ..شاهد ماذا قال أمام الكعبة

خابي لام
خابي لام
خابي لام

احذر تناولها بدون استشارة الطبيب .. مكملات غذائية تزيد من نسبة الإصابة بالسرطان

مخاطر تناول مكملات غذائية لفترات طويلة
مخاطر تناول مكملات غذائية لفترات طويلة
مخاطر تناول مكملات غذائية لفترات طويلة

محافظ الشرقية يفتتح سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين بالزقازيق

اليوم الواحد
اليوم الواحد
اليوم الواحد

خلال تكريمها بجائزة الأفضل .. نرمين الفقي تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات في أسواق الذهب وتفاصيل سعر الدولار الآن

مشاجرة فتاه اوكرانية

كانت سكرانة وخبطت عربية.. الحكم على فتاة اوكرانية تعدت على سيدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نظرية العصر الإسرائيلي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: سلامتك د. مصطفى

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مفيش هرم للإيجار

المزيد